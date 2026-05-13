Nahas! 4 Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah di Tanjung Priok

JawaPos.com - Kebakaran melanda sebuah rumah berlantai dua di Jalan Agung Perkasa Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Rabu (13/5) pagi. Akibat insiden ini, sebanyak 4 orang dikabarkan tewas karena terjebak di dalam rumah.

Adapun keempat korban yang tewas itu berinisial BG (78), PM (55), KB (77) dan NP (50), sedangkan yang luka ringan dan syok, yakni LA (22) dan ER (27).

"Empat orang meninggal dunia, dua lainnya mengalami luka ringan dan mengalami syok," kata Kasiops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Gatot Sulaeman dilansir dari Antara, Rabu (13/5).

Peristiwa kebakaran yang menghanguskan rumah tinggal seluas 168 meter persegi itu diduga akibat fenomena listrik.

Berdasarkan keterangan saksi, kata Gatot, tetangga korban melihat ada asap hitam di lantai dua rumah pukul 04.00 WIB. Warga membantu memadamkan dengan alat pemadam api ringan, namun upaya tersebut tidak berhasil dan meminta bantuan tim pemadam kebakaran.

Kemudian, Gulkarmat Jakut dan Kepulauan Seribu mengerahkan sembilan unit mobil pemadam dengan 45 personel untuk memadamkan api.

"Pemadaman dimulai pukul 05.17 WIB dan api berhasil dipadamkan pukul 06.20 WIB," katanya.