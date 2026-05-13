Nahas! 4 Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah di Tanjung Priok

Sebanyak 4 orang tewas dalam kebakaran yang melanda sebuah rumah berlantai dua di Jalan Agung Perkasa Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Rabu (13/5) pagi. (ANTARA).
JawaPos.com - Kebakaran melanda sebuah rumah berlantai dua di Jalan Agung Perkasa Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Rabu (13/5) pagi. Akibat insiden ini, sebanyak 4 orang dikabarkan tewas karena terjebak di dalam rumah.
Adapun keempat korban yang tewas itu berinisial BG (78), PM (55), KB (77) dan NP (50), sedangkan yang luka ringan dan syok, yakni LA (22) dan ER (27).
"Empat orang meninggal dunia, dua lainnya mengalami luka ringan dan mengalami syok," kata Kasiops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Gatot Sulaeman dilansir dari Antara, Rabu (13/5).
Peristiwa kebakaran yang menghanguskan rumah tinggal seluas 168 meter persegi itu diduga akibat fenomena listrik.
Berdasarkan keterangan saksi, kata Gatot, tetangga korban melihat ada asap hitam di lantai dua rumah pukul 04.00 WIB. Warga membantu memadamkan dengan alat pemadam api ringan, namun upaya tersebut tidak berhasil dan meminta bantuan tim pemadam kebakaran.
Baca Juga:Lantai 4 Terbakar 80 Persen, 3 ART Selamat dari Kebakaran Rumah yang Menewaskan Anggota BPK Haerul Saleh
Kemudian, Gulkarmat Jakut dan Kepulauan Seribu mengerahkan sembilan unit mobil pemadam dengan 45 personel untuk memadamkan api.
"Pemadaman dimulai pukul 05.17 WIB dan api berhasil dipadamkan pukul 06.20 WIB," katanya.
Kerugian akibat kebakaran itu ditaksir mencapai Rp855,7 juta.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam