Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Novia Herawati
Sabtu, 16 Mei 2026 | 04.07 WIB

Mau Nonton Surabaya Vaganza 2026? Ini 15 Kantong Parkir Resmi dari Dishub Surabaya

Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyiapkan 15 titik parkir Surabaya Vaganza 2026. (Humas Pemkot Surabaya)

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perhubungan menyiapkan 15 kantong parkir resmi untuk masyarakat yang ingin menonton parade Surabaya Vaganza 2026.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dishub Kota Surabaya, M. Hanang Prasetyo Adi mengimbau masyarakat yang akan menyaksikan Surabaya Vaganza untuk tidak memarkirkan kendaraannya sembarangan.

“Kami mengajak masyarakat untuk menjadi warga yang tertib dengan memilih lokasi parkir resmi yang aman dan benar, sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas selama kegiatan berlangsung,” ujarnya, Jumat (15/5).

Sebagai informasi, Surabaya Vaganza dengan konsep "Festival of Lights: Garden of Hope" akan digelar pada Sabtu, 16 Mei 2026 mulai pukul 18.00 WIB. Parade tahunan ini selalu dinanti setiap bulan Mei.

Parade bunga yang dipadukan dengan pencahayaan artistik, kostum bercahaya, dan pertunjukan light show di sejumlah titik kota tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733.

Adapun rutenya mulai dari kawasan Tugu Pahlawan dan berakhir di Monumen Bambu Runcing. Hanang menjelaskan rute Surabaya Vaganza tahun ini lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Untuk mendukung kenyamanan pengunjung, Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyiapkan 15 titik parkir resmi bagi masyarakat yang ingin menonton. Titik parkir ini untuk kendaraan roda dua maupun roda empat," imbuhnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Surabaya Vaganza 2026 Hadir Lebih Megah dengan Parade Mobil Hias dan Light Show - Image
Surabaya Raya

Surabaya Vaganza 2026 Hadir Lebih Megah dengan Parade Mobil Hias dan Light Show

Jumat, 15 Mei 2026 | 23.40 WIB

Dishub Surabaya Tambah Titik Parkir Digital, Bayar Bisa Pakai QRIS hingga E-Money - Image
Surabaya Raya

Dishub Surabaya Tambah Titik Parkir Digital, Bayar Bisa Pakai QRIS hingga E-Money

Senin, 11 Mei 2026 | 05.22 WIB

90 Persen Angkot di Surabaya Mati KIR dan Trayek, Dishub Janji Fasilitasi Pengurusan Izin Trayek - Image
Surabaya Raya

90 Persen Angkot di Surabaya Mati KIR dan Trayek, Dishub Janji Fasilitasi Pengurusan Izin Trayek

Selasa, 7 April 2026 | 14.28 WIB

Terpopuler

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat - Image
1

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

2

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

3

Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!

4

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

5

11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!

6

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

7

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

8

14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!

9

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

10

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore