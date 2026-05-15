Mau Nonton Surabaya Vaganza 2026? Ini 15 Kantong Parkir Resmi dari Dishub Surabaya

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perhubungan menyiapkan 15 kantong parkir resmi untuk masyarakat yang ingin menonton parade Surabaya Vaganza 2026.
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dishub Kota Surabaya, M. Hanang Prasetyo Adi mengimbau masyarakat yang akan menyaksikan Surabaya Vaganza untuk tidak memarkirkan kendaraannya sembarangan.
“Kami mengajak masyarakat untuk menjadi warga yang tertib dengan memilih lokasi parkir resmi yang aman dan benar, sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas selama kegiatan berlangsung,” ujarnya, Jumat (15/5).
Sebagai informasi, Surabaya Vaganza dengan konsep "Festival of Lights: Garden of Hope" akan digelar pada Sabtu, 16 Mei 2026 mulai pukul 18.00 WIB. Parade tahunan ini selalu dinanti setiap bulan Mei.
Parade bunga yang dipadukan dengan pencahayaan artistik, kostum bercahaya, dan pertunjukan light show di sejumlah titik kota tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733.
Adapun rutenya mulai dari kawasan Tugu Pahlawan dan berakhir di Monumen Bambu Runcing. Hanang menjelaskan rute Surabaya Vaganza tahun ini lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Untuk mendukung kenyamanan pengunjung, Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyiapkan 15 titik parkir resmi bagi masyarakat yang ingin menonton. Titik parkir ini untuk kendaraan roda dua maupun roda empat," imbuhnya.
