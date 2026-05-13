Kumpulkan CCTV, Polres Gresik Buru Otak Pelaku Sweeping Perguruan Silat

Polres Gresik memburu pelaku penganiayaan buntut aksi bentrokan antar perguruan silat yang terjadi di kawasan Desa Sawo Kecamatan Dukun. (Istimewa)
JawaPos.com–Unit Resmob Satreskrim Polres Gresik bersama Polsek Dukun memburu pelaku penganiayaan pada Minggu (10/5) dini hari. Insiden itu buntut aksi bentrokan antar perguruan silat di kawasan Desa Sawo, Kecamatan Dukun.
Peristiwa itu menyebabkan lima korban luka-luka, bahkan fasilitas umum dan puluhan motor mengalami kerusakan. Kepala Polsek Dukun AKP Slamet Priyono menjelaskan, peristiwa tersebut dipicu aksi sweeping perguruan silat sekitar pukul 00.30 WIB.
Puluhan orang diduga anggota perguruan silat membawa atribut sembari mengendarai motor. ”Mereka datang dari wilayah utara menuju tempat latihan perguruan silat lain, sehingga terjadi aksi saling tantang,” ungkap kepala Polsek Dukun Slamet Priyono.
Ulah provokatif para pendekar kampungan itu membuat bentrokan tidak terhindarkan. Akibatnya, lima orang dilaporkan luka-luka, dua korban di antaranya harus menjalani perawatan intensif. Akibat luka parah di bagian kepala. Para korban kekerasan juga harus kehilangan barang berharga hingga kerusakan motor.
”Fasilitas umum milik desa dan masyarakat juga rusak,” beber Slamet Priyono.
Kasus tersebut pun ditangani Unit Resmob Satreskrim Polres Gresik. Hingga kemarin, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi.
”Masih kami dalami, mohon waktu,” ujar Kasatreskrim Polres Gresik AKP Arya Widjaya.
Polres Gresik mengumpulkan rekaman CCTV di lokasi kejadian. Kuat dugaan, para pelaku berasal dari wilayah Kabupaten Lamongan.
”Fokus utama untuk mencari otak pelaku yang menginisiasi aksi sweeping,” tandas Arya Widjaya.
