Izin Perlu Perpanjangan, tapi Kepastian KRIS Buat Rumah Sakit di Gresik Bimbang

Ilustrasi rumah sakit. (Dok JawaPos)
JawaPos.com–Beberapa rumah sakit di Kota Pudak sedang bimbang di tengah habisnya masa izin operasional. Sebab jika mengurus perpanjangan izin, mereka dihadapkan dengan rencana penerapan satu kelas rumah sakit.
Seorang pejabat rumah sakit swasta yang enggan disebutkan namanya mengatakan, ada beberapa rumah sakit saat ini izin operasional sudah habis. Sebetulnya mereka ingin langsung mengurus perpanjangan izin. Karena izin tersebut menjadi legalitas operasional layanan kesehatan mereka.
”Tapi kalau mengurus izin sekarang, nanti begitu kelas rawat inap standar (KRIS) izin harus mengurus lagi,” ucap dia.
Sementara itu, rumah sakit milik Pemkab Gresik, RSUD Ibnu Sina diketahui masih memiliki usia izin operasional yang panjang hingga 2029. Sebab izin tersebut baru diperbaharui tahun lalu.
”Kita masih panjang empat tahun lagi. Tapi untuk Kris menunggu kebijakan pusat,” ujar Direktur Utama RSUD Ibnu Sina dr Sony.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sudah mengetahui kebimbangan yang dialami rumah sakit di Kota Pudak. Karena itu, Dinkes juga memberikan kepastian terkait izin tersebut.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Gresik drg Setyo Susilo mengatakan, kepastian itu sudah tertuang dalam Permenkes 11 Tahun 2025. Surat izin operasional rumah sakit sudah tidak perlu perpanjangan. Namun rumah sakit perlu melakukan perbaikan data di sistem OSS.
”Ini juga kami sosialisasikan kepada rumah sakit bersama DPMPTSP,” terang Setyo Susilo.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun