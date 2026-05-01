Aksi May Day di Bandung Ricuh, Pos Polisi hingga Warung Dibakar Massa Berseragam Hitam

JawaPos.com - Aksi May Day di Bandung mengalami kericuhan. Sejumlah massa tak dikenal dengan pakaian hitam-hitam membakar pos polisi di Jalan Cikapayang, Kota Bandung. Akibatnya, warung di sekitar juga turut terbakar.

Dilaporkan dari Radar Bandung (Jawa Pos Grup), massa tak dikenal yang berpakaian serba hitam sebelumnya datang dari depan Gedung DPRD Jawa Barat tempat aksi berlangsung.

Pos polisi yang berada simpang jalan menjadi sasaran amuk massa hingga terbakar, disusul kobaran api di sejumlah titik lain yang memperparah situasi.

Peristiwa pembakaran disebut terjadi pada siang hingga sore hari ketika konsentrasi massa meningkat di kawasan Cikapayang. Tanpa pengamanan ketat di awal pergeseran massa, situasi dengan cepat berubah dari aksi unjuk rasa menjadi kerusuhan terbuka yang memicu kepanikan warga sekitar.

Akibat aksi pembakaran itu, arus lalu lintas di Jalan Cikapayang lumpuh total. Kendaraan dari berbagai arah juga tidak dapat melintas karena jalan tertutup massa dan material yang dibakar.

Tak hanya itu, terdengar teriakan provokatif dari sejumlah peserta aksi yang menyulut situasi semakin panas dan massa semakin parah.

“Bakar, bakar,” teriak salah satu massa yang kemudian diikuti aksi pembakaran di tengah jalan hingga menimbulkan asap tebal membumbung ke udara.

Seorang petugas keamanan pusat perbelanjaan di sekitar lokasi, Arif mengonfirmasi pos polisi menjadi salah satu objek yang dibakar massa. Tak hanya itu, warung di dekat pos polisi pun ikut dibakar.

“Pos polisi itu dibakar, termasuk warung yang ada di dekat situ,” ujar Arif saat ditemui di lokasi kejadian.