Komitmen RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo! Fokus Kembangkan Layanan ICU Jantung hingga Hospital Without Wall

Direktur RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, dr. Atok Irawan, Sp.P., M.Kes saat Forum Konsultasi Publik RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — Komitmen RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik terus diperkuat dengan langkah konkret. Sebagai rumah sakit kelas A, berbagai strategi pengembangan layanan kini mulai dipercepat demi menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
Langkah tersebut salah satunya diwujudkan melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar Selasa, 29 April 2026.
Kegiatan ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menjadi bahan evaluasi layanan rumah sakit.
Forum yang berlangsung di Nusantara Ballroom Gedung GPT lantai 7 RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo itu dihadiri berbagai pihak. Mulai dari pasien, akademisi, pemerintah daerah hingga media ikut terlibat aktif dalam diskusi.
Direktur RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, dr. Atok Irawan, Sp.P., M.Kes menegaskan pentingnya forum tersebut sebagai wadah komunikasi dua arah.
“Dengan adanya agenda ini, kami berharap pelayanan rumah sakit bisa lebih baik lagi dengan mendengarkan masukan dari berbagai elemen. Ada berbagai stakeholder (pasien, masyarakat, akademisi, pemerintah kabupaten dan media),” ujarnya kepada JawaPos.com.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Sagitarius Besok Sabtu, 2 Mei 2026: Saatnya Melepas Ego, Hari yang Tepat untuk Tumbuh dan Berbagi Kebaikan!
Tak hanya itu, forum ini juga menjadi bentuk komitmen rumah sakit dalam mengembangkan kualitas internal.
“Selain itu dengan adanya agenda ini juga menjadi komitmen rumah sakit untuk terus mengaktualisasi sumber daya manusia RSUD yang sudah dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit,” tambahnya.
Dari sisi perencanaan pembangunan daerah, dukungan juga datang dari Bappeda Kabupaten Sidoarjo. Kepala Bappeda, Mohammad Ainur Rahman, AP., M.Si menilai keberhasilan layanan publik tidak hanya diukur dari fasilitas.
“Dalam forum ini sebagai pelayan publik RSUD ingin mendengarkan masukan dari berbagai stakeholder. Ujung dari keberhasilan ini bukan dari infrastruktur, tapi kepuasan masyarakat yang menggunakan layanan di RSUD,” jelasnya.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam