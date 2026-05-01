Komitmen RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo! Fokus Kembangkan Layanan ICU Jantung hingga Hospital Without Wall

JawaPos.com — Komitmen RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik terus diperkuat dengan langkah konkret. Sebagai rumah sakit kelas A, berbagai strategi pengembangan layanan kini mulai dipercepat demi menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Langkah tersebut salah satunya diwujudkan melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar Selasa, 29 April 2026.

Kegiatan ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menjadi bahan evaluasi layanan rumah sakit.

Forum yang berlangsung di Nusantara Ballroom Gedung GPT lantai 7 RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo itu dihadiri berbagai pihak. Mulai dari pasien, akademisi, pemerintah daerah hingga media ikut terlibat aktif dalam diskusi.

Direktur RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, dr. Atok Irawan, Sp.P., M.Kes menegaskan pentingnya forum tersebut sebagai wadah komunikasi dua arah.

“Dengan adanya agenda ini, kami berharap pelayanan rumah sakit bisa lebih baik lagi dengan mendengarkan masukan dari berbagai elemen. Ada berbagai stakeholder (pasien, masyarakat, akademisi, pemerintah kabupaten dan media),” ujarnya kepada JawaPos.com.

Tak hanya itu, forum ini juga menjadi bentuk komitmen rumah sakit dalam mengembangkan kualitas internal.

“Selain itu dengan adanya agenda ini juga menjadi komitmen rumah sakit untuk terus mengaktualisasi sumber daya manusia RSUD yang sudah dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit,” tambahnya.

Dari sisi perencanaan pembangunan daerah, dukungan juga datang dari Bappeda Kabupaten Sidoarjo. Kepala Bappeda, Mohammad Ainur Rahman, AP., M.Si menilai keberhasilan layanan publik tidak hanya diukur dari fasilitas.