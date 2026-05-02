Syahrul Yunizar
Minggu, 3 Mei 2026 | 00.58 WIB

Dengan Berjalan Kaki, Satgas TNI Hadirkan Layanan Kesehatan Sampai Pelosok di Papua

Satgas TNI di Papua memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan cara jemput bola. (TNI)

JawaPos.com - Di tengah-tengah pelaksanaan tugas menjaga keamanan di Papua, prajurit TNI menghadirkan layanan kesehatan gratis. Dengan berjalan kaki, satuan tugas (satgas) TNI di Puncak Jaya, Paniai, dan Lanny Jaya menjangkau masyarakat sampai ke pelosok Papua.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan bahwa layanan kesehatan itu sengaja dihadirkan dengan cara jemput bola. Mengingat masyarakat di pelosok Papua punya banyak keterbatasan untuk mengakses fasilitas medis.

Selain lokasi tempat tinggal warga yang terpencil, tidak jarang medan yang harus dilalui oleh masyarakat untuk mendapat layanan kesehatan sangat berat. Untuk itu, TNI menghadirkan layanan kesehatan dengan mengerahkan para prajurit berjalan kaki memasuki daerah-daerah terpencil di Papua.

”Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan umum, penyuluhan kesehatan, pemberian vitamin bagi anak-anak untuk mencegah stunting hingga pengobatan luka ringan,” kata Mayjen Aulia pada Sabtu (2/5).

Jenderal bintang dua TNI AD itu mengungkapkan, layanan kesehatan yang dihadirkan oleh para prajurit TNI di pelosok Papua merupakan bagian dari komitmen instansinya untuk terus membantu mengatasi kesulitan masyarakat di daerah-daerah penugasan.

Aulia pun membeber beberapa satgas yang memberikan layanan kesehatan jemput bola di Papua. Misalnya Satgas Batalyon Infanteri (Yonif) 200/Bhakti Negara yang memberikan layanan penyuluhan kesehatan gigi dan kebersihan tangan kepada siswa dan siswi di SD Inpres Mbua, Distrik Mbua, Kabupaten Nduga.

Kemudian Satgas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Papua Nugini Kewilayahan Yonif 136/Tuah Sakti yang melaksanakan pengobatan keliling untuk masyarakat di Distrik Nume, Kabupaten Puncak Jaya. Ada juga Satgas Yonif 711/Raksatama yang mengirim tim kesehatan ke Distrik Bibida, Kabupaten Paniai.

Terakhir tim kesehatan TNI dari Pos Pirime yang berada di bawah naungan Satgas Yonif 511/Dibyatara Yodha yang berkeliling memberikan obat-obatan dan vitamin gratis kepada masyarakat di Kampung Wenam, Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya.

Menurut Aulia, masyarakat di pedalaman dan pelosok Papua yang mendapat layanan kesehatan tersebut menyambut baik kedatangan para prajurit TNI. Mereka antusias karena sudah lama menantikan layanan kesehatan yang dibutuhkan untuk mengobati luka atau keluarga yang sedang sakit.

Editor: Sabik Aji Taufan
