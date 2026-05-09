Kerahkan Prajurit dari 4 Yonif dan 1 Satgas, Koops TNI Habema Teruskan Pelayanan Kesehatan di Pelosok Papua

Koops TNI Habema terus bantu masyarakat di pelosok Papua dengan pemeriksaan kesehatan dengan melibatkan prajurit dari 4 Yonif dan 1 satgas. (Istimewa).
JawaPos.com - Pelayanan kesehatan di pelosok Papua oleh jajaran Koops TNI Habema terus berlanjut. Kali ini, 4 batalyon infanteri dan 1 satuan tugas (satgas) dikerahkan untuk menjangkau masyarakat Papua yang butuh bantuan medis namun kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan.
Adalah Yonif 732/Banau, Yonif 753/Arga Vira Tama, Yonif 613/Raja Alam, Yonif 300/Brawijaya, serta Satgas Teritorial yang mengirimkan prajurit untuk memberikan layanan kesehatan jemput bola di pedalaman Papua. Mereka melaksanakan pelayanan kesehatan secara serentak di beberapa titik.
”Layanan kesehatan serentak dilaksanakan di beberapa wilayah Papua yaitu Wangbe, Oksibil, Dugume, Quary Bawah, dan Hitadipa,” kata Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Teritorial Brigjen TNI Stefie Jantje Nuhujanan dalam keterangan resminya pada Sabtu (9/5).
Stefie mengatakan, para prajurit mendatangi kampung-kampung sebagai wujud komitmen TNI untuk terus hadir membantu mengatasi kesulitan rakyat di daerah penugasan. Menurut dia, masyarakat sangat antusias dengan kehadiran prajurit TNI di wilayah mereka.
”Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan umum, konsultasi medis, tindakan preventif, dan edukasi kesehatan bagi seluruh masyarakat di pelosok Papua,” ujarnya.
Jenderal bintang satu TNI AD itu memastikan, masyarakat menyambut baik kedatangan para prajurit karena mereka ingin mendapat bagian untuk diperiksa kondisi kesehatannya. Terutama masyarakat yang sudah memiliki keluhan medis. Mereka langsung mendapat pengobatan dan obat-obatan.
”Aksi ini menjadi bukti nyata bahwa kemanunggalan TNI dan rakyat bukan sekadar semboyan, melainkan wujud kehadiran negara hingga ke pelosok negeri,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan oleh para prajurit Koops TNI Habema kepada masyarakat di pelosok dan pedalaman Papua akan terus dilakukan.
”Melalui layanan kesehatan itu, TNI ingin membantu masyarakat mendapatkan pemeriksaan, pengobatan, dan edukasi kesehatan secara langsung, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat di pelosok Papua,” ujarnya.
