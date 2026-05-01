May Day 2026: 3000 Polisi Siaga Kawal Aksi Buruh di Surabaya

JawaPos.com - Bertepatan dengan Hari Buruh Internasional atau May Day, yang diperingati setiap tanggal 1 Mei, Polrestabes Surabaya menyiagakan 3.670 personel untuk mengamankan aksi buruh 2026.

Hal ini disampaikan Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfi Sulistiawan saat memimpin apel gelar pasukan pengamanan bersama 23 polres jajaran di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan Nomor 110, Jumat pagi (1/5).

Apel tersebut digelar sebagai bentuk kesiapan aparat dalam mengawal aksi buruh di sejumlah titik strategis, seperti Kantor Gubernur Jatim, Gedung DPRD Jatim, serta lokasi lainnya yang berpotensi menjadi titik pergerakan massa.

“Kami hadir untuk memastikan seluruh rangkaian berjalan aman, tertib, dan lancar. Rekan-rekan personel harus tetap tenang, menjaga sikap, dan tidak mudah terpancing oleh situasi di lapangan,” tuturnya.

Bagi Kombes Pol Luthfi, Hari Buruh adalah momen penting bagi pekerja menyampaikan aspirasi. Oleh karena itu, aparat diminta hadir sebagai pengayom, bukan lawan massa, agar situasi tetap aman, tertib, dan kondusif.

Ia mengingatkan seluruh personel yang bertugas untuk tidak bertindak di luar prosedur operasional standar atau SOP. Tetap profesional dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan Humanis.

“Tidak boleh ada tindakan yang memicu konflik, baik terhadap peserta aksi maupun antarpetugas. Kita harus menjadi pihak yang mampu meredam situasi, bukan justru memperkeruh keadaan,” tegas Luthfi.

Dengan pengamanan terukur dan profesional, peringatan May Day di Surabaya diharapkan menjadi wadah aman bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi secara damai sekaligus menciptakan suasana yang kondusif dan positif.