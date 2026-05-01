Libur Panjang Hari Buruh 2026: Contraflow Diberlakukan di Tol Jakarta–Cikampek

JawaPos.com - Lonjakan kendaraan pada libur panjang Hari Buruh 2026 terasa di ruas Tol Jakarta–Cikampek. Untuk mengurai kepadatan menuju wilayah timur Trans Jawa, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) bersama Kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa contraflow.

Kebijakan ini diterapkan secara situasional sejak pukul 10.04 WIB, tepatnya dari KM 55 hingga KM 65 arah Cikampek. Langkah tersebut diambil sebagai respons atas meningkatnya volume kendaraan yang meninggalkan wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Vice President Corporate Secretary & Legal JTT, Ria Marlinda Paallo, menjelaskan bahwa contraflow menjadi strategi penting untuk menjaga kelancaran arus kendaraan di jalur padat.

“Pemberlakuan contraflow satu lajur dari KM 55 hingga KM 65 arah Cikampek dilakukan atas diskresi Kepolisian. Ini merupakan upaya menjaga kelancaran arus kendaraan menuju wilayah timur Trans Jawa,” ujar Ria, Jumat (1/5).

Menurut Ria, pihaknya bersama Kepolisian terus memantau kondisi lalu lintas secara intensif di lapangan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan rekayasa lalu lintas berjalan efektif dan tidak menimbulkan risiko keselamatan.

Tips Aman Bepergian Saat Libur Panjang Bagi masyarakat yang berencana bepergian ke luar kota selama libur panjang ini, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar perjalanan tetap aman dan nyaman:

- Pastikan kondisi fisik dan kendaraan prima sebelum berangkat

- Jaga jarak aman dan patuhi rambu lalu lintas

- Ikuti arahan petugas terutama saat melintasi jalur contraflow

- Cek saldo uang elektronik untuk menghindari antrean di gerbang tol

- Pantau kondisi cuaca dan lalu lintas sebelum perjalanan

JTT juga mengingatkan pengguna jalan untuk selalu memperbarui informasi lalu lintas melalui aplikasi Travoy, media sosial resmi, maupun layanan One Call Center Jasa Marga di nomor 133.