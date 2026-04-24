Galih Wicaksono
Jumat, 24 April 2026 | 14.27 WIB

Ketegangan Selat Hormuz, UMKM Eksportir Asal Gresik Rasakan Penurunan Permintaan

UMKM Ekspor asal Gresik mulai merasakan dampak perang di Timur Tengah. (Istimewa)

 

JawaPos.com–Lebih dari satu bulan perang di timur tengah berlangsung. Kini para pegiat UMKM di Kota Pudak mulai merasakan dampaknya. Tingginya biaya transport membuat kapasitas ekspor menurun drastis.

Shubkhi Basyar, pelaku UMKM eksportir Kabupaten Gresik mengatakan bahwa perang antara Amerika dan Iran tidak menyebabkan dampak langsung. Terbukti saat awal-awal perang, ekspor sekam bakar dan pakan ternak tetap berjalan normal.

Namun pasca ketegangan yang terjadi di selat Hormuz, Shubkhi baru merasakan dampaknya. ”Ke Korea Selatan ini masih bisa kirim 50 ton. Biasanya 100 ton lebih,” ucap dia.

Penurunan orderan itu disebabkan karena buyer menunda pesanan. Sebab biaya pengiriman mengalami kenaikan signifikan.

”Ini agak lesu, semua lini terkena. Terutama transportasi yang berakibat pada ekspor impor,” ujar Shubkhi.

Dia pun tidak bisa berbuat banyak. Sebab dari segi permintaan mengalami penurunan. Sehingga mau tidak mau Shubkhi hanya bisa menunggu ketegangan di Selat Hormuz mereda.

”Tidak bisa apa-apa. Ini menyuplai orderan di bulan ini saja,” terang Shubkhi.

Sementara itu, dilansir dari Antara, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan negosiasi masih berjalan terkait kepentingan Indonesia di Selat Hormuz, dengan situasi menjadi kompleks karena situasi internal dalam negeri di Iran.

Sugiono menyampaikan, Kementerian Luar Negeri lewat Kedutaan Besar RI di Tehran terus melakukan pembicaraan untuk meloloskan dua kapal Pertamina yang mengangkut dua juta barel minyak mentah.

Artikel Terkait
Polres Gresik Terima Dua Laporan Perihal SK Palsu, Pemeriksaan Pemkab: AG dan AN Punya Riwayat Teman Baik saat Jadi ASN - Image
Surabaya Raya

Polres Gresik Terima Dua Laporan Perihal SK Palsu, Pemeriksaan Pemkab: AG dan AN Punya Riwayat Teman Baik saat Jadi ASN

Jumat, 17 April 2026 | 22.19 WIB

Modus SK ASN Palsu Gresik Terungkap, Chat Pejabat Jadi Senjata untuk Yakinkan Korban - Image
Surabaya Raya

Modus SK ASN Palsu Gresik Terungkap, Chat Pejabat Jadi Senjata untuk Yakinkan Korban

Jumat, 17 April 2026 | 16.53 WIB

Residivis Timbun 10 Ribu Liter Solar Subsidi di Ujungpangkah Gresik, Diciduk Polisi - Image
Surabaya Raya

Residivis Timbun 10 Ribu Liter Solar Subsidi di Ujungpangkah Gresik, Diciduk Polisi

Kamis, 16 April 2026 | 18.53 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

4

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

5

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

6

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

7

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

8

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

9

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

