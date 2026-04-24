Ketegangan Selat Hormuz, UMKM Eksportir Asal Gresik Rasakan Penurunan Permintaan

JawaPos.com–Lebih dari satu bulan perang di timur tengah berlangsung. Kini para pegiat UMKM di Kota Pudak mulai merasakan dampaknya. Tingginya biaya transport membuat kapasitas ekspor menurun drastis.

Shubkhi Basyar, pelaku UMKM eksportir Kabupaten Gresik mengatakan bahwa perang antara Amerika dan Iran tidak menyebabkan dampak langsung. Terbukti saat awal-awal perang, ekspor sekam bakar dan pakan ternak tetap berjalan normal.

Namun pasca ketegangan yang terjadi di selat Hormuz, Shubkhi baru merasakan dampaknya. ”Ke Korea Selatan ini masih bisa kirim 50 ton. Biasanya 100 ton lebih,” ucap dia.

Penurunan orderan itu disebabkan karena buyer menunda pesanan. Sebab biaya pengiriman mengalami kenaikan signifikan.

”Ini agak lesu, semua lini terkena. Terutama transportasi yang berakibat pada ekspor impor,” ujar Shubkhi.

Dia pun tidak bisa berbuat banyak. Sebab dari segi permintaan mengalami penurunan. Sehingga mau tidak mau Shubkhi hanya bisa menunggu ketegangan di Selat Hormuz mereda.

”Tidak bisa apa-apa. Ini menyuplai orderan di bulan ini saja,” terang Shubkhi.

Sementara itu, dilansir dari Antara, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan negosiasi masih berjalan terkait kepentingan Indonesia di Selat Hormuz, dengan situasi menjadi kompleks karena situasi internal dalam negeri di Iran.