Ketegangan Selat Hormuz, UMKM Eksportir Asal Gresik Rasakan Penurunan Permintaan

UMKM Ekspor asal Gresik mulai merasakan dampak perang di Timur Tengah. (Istimewa)
JawaPos.com–Lebih dari satu bulan perang di timur tengah berlangsung. Kini para pegiat UMKM di Kota Pudak mulai merasakan dampaknya. Tingginya biaya transport membuat kapasitas ekspor menurun drastis.
Shubkhi Basyar, pelaku UMKM eksportir Kabupaten Gresik mengatakan bahwa perang antara Amerika dan Iran tidak menyebabkan dampak langsung. Terbukti saat awal-awal perang, ekspor sekam bakar dan pakan ternak tetap berjalan normal.
Namun pasca ketegangan yang terjadi di selat Hormuz, Shubkhi baru merasakan dampaknya. ”Ke Korea Selatan ini masih bisa kirim 50 ton. Biasanya 100 ton lebih,” ucap dia.
Penurunan orderan itu disebabkan karena buyer menunda pesanan. Sebab biaya pengiriman mengalami kenaikan signifikan.
”Ini agak lesu, semua lini terkena. Terutama transportasi yang berakibat pada ekspor impor,” ujar Shubkhi.
Dia pun tidak bisa berbuat banyak. Sebab dari segi permintaan mengalami penurunan. Sehingga mau tidak mau Shubkhi hanya bisa menunggu ketegangan di Selat Hormuz mereda.
”Tidak bisa apa-apa. Ini menyuplai orderan di bulan ini saja,” terang Shubkhi.
Sementara itu, dilansir dari Antara, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan negosiasi masih berjalan terkait kepentingan Indonesia di Selat Hormuz, dengan situasi menjadi kompleks karena situasi internal dalam negeri di Iran.
Sugiono menyampaikan, Kementerian Luar Negeri lewat Kedutaan Besar RI di Tehran terus melakukan pembicaraan untuk meloloskan dua kapal Pertamina yang mengangkut dua juta barel minyak mentah.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya