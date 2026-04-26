Dewan Sarankan Kembali Pasang Portal di Jalan Noto Prayitno Gresik

JawaPos.com–Pelanggaran di kawasan tertib lalu lintas (KTL) kembali ramai menjadi perbincangan warganet. Sebab truk-truk bertonase besar kembali dijumpai melintas jalan zona larangan. Dewan pun memberikan solusi efektif, yakni kembali portal Jalan Noto Prayitno Gresik.

Belakangan truk-truk kontainer maupun truk muatan sering dijumpai melintas Jalan Veteran, Jalan Kartini, hingga Jalan Wahidin Sudirohusodo. Fenomena itu bisa dijumpai pagi, siang hingga malam hari. Kebanyakan, truk tersebut akan berbelok ke jalan Dr Sutomo kemudian masuk ke jalan Notoprayitno.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Muhammad Nugroho mengatakan, akan kembali merutinkan penjagaan di area putar balik. Yakni di depan Kantor Bupati Gresik dan di Awikoen. Meski saat ini petugas setiap hari berjaga di sana.

Nugroho menyebut bahwa di area putar balik itu petugas setiap hari ada petugas yang berjaga sejak pukul 06.00 hingga 18.00. Meski mereka tidak full di sana saat ada kegiatan lain. “Segera kami cek lagi. Sampai sekarang petugas jaga rutin di area putar balik,” ujar Muhammad Nugroho.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi menyebut petugas jaga di area putar balik kurang efektif. Sebab selain keterbatasan personel juga tidak standby sepenuhnya. Ada waktu-waktu area tersebut kosong saat petugas ada kegiatan lain.

Karena itu pihaknya menyebut solusi paling simpel yakni kembali memasang portal di Jalan Noto Prayitno. Apalagi jalan tersebut dulunya sempat diportal. ”Sudah kalau di sana diportal tidak perlu ada petugas jaga di area putar balik, truk otomatis tidak lewat KTL,” ujar Abdullah Hamdi.