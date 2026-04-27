Tipu Belasan Korban, Tersangka Kasus SK ASN Palsu di Gresik Raup Rp 1,5 Miliar

JawaPos.com - AT alias Antoni, 46 tahun, Warga Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik itu hanya bisa tertunduk malu saat digelandang polisi atas kasus penipuan berkedok SK ASN palsu.

Antoni sempat menjadi buron hingga akhirnya berhasil ditangkap Satreskrim Polres Gresik di tempat persembunyianya di Desa Seluruk, Kecamatan Seruyan, Kalimantan Tengah pada Minggu malam (26/4).

Kapolres Gresik, AKBP Ramadhan Nasution, membenarkan bahwa tersangka Antoni pernah bekerja sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Namun, ia diberhentikan karena sering bolos kerja.

Dalam melancarkan aksinya, Antoni terbilang cukup rapi. Untuk meyakinkan korban, ia memanfaatkan dua ponsel untuk membuat percakapan palsu, seakan berkomunikasi langsung dengan pejabat di BKPSDM.

"Dokumen SK (Surat Keputusan) yang diberikan menggunakan tulisan tangan dan legalisir palsu yang ia ketik sendiri," tutur AKBP Ramadhan dalam konferensi pers, dikutip dari Jawa Pos Radar Gresik pada Senin (27/4).

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, terdapat 14 korban dengan dijanjikan Anton menjadi ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan catatan membayar sejumlah uang.

"14 korban tersebut diakui oleh tersangka telah membayar Rp 70 juta hingga Rp 350 juta, sehingga keuntungan yang diraup oleh tersangka (Antoni) sekitar Rp 1,5 miliar," sambungnya.

Kronologi singkat

Kasus SK ASN palsu di lingkungan Pemkab Gresik ini terbongkar setelah seorang perempuan berinisial SE datang ke Kantor Bupati Gresik dengan seragam ASN lengkap, Senin (6/4) lalu.