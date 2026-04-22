Harga Plastik Naik, Puskesmas di Gresik Tak Lagi Gunakan Bungkus untuk Obat

JawaPos.com–Kenaikan harga plastik tidak hanya berdampak kepada pedagang kaki lima. Namun layanan kesehatan pun mulai melakukan penyesuaian pengurangan penggunaan plastik. Seperti Puskesmas Industri yang tidak menggunakan plastik untuk obat pasien.

Rabu (22/4), petugas melakukan sosialisasi kepada pengunjung. Tidak hanya disampaikan secara langsung, sosialisasi itu juga ditampilkan melalui layar pengumuman.

Kepala Puskesmas Industri dr Dwi Puspitasari mengatakan, dalam seminggu ini pengumuman melalui rekaman suara akan diputar setiap satu jam sekali. Hal ini agar seluruh pasien mengetahui adanya kebijakan penggunaan plastik itu.

”Sebetulnya rencana tidak menggunakan plastik ini sudah lama. Tapi belum terealisasi, nah sekarang baru terealisasi bebarengan dengan kenaikan harga plastik,” ucap Dwi Puspitasari.

Meski begitu pihaknya sebelumnya mempertimbangkan apabila plastik obat akan dibuang ketika sampai di rumah. Sebab kertas petunjuk konsumsi saat ini terpisah dengan plastik.

”Kalau dulu kan nempel di plastik. Sekarang terpisah, jadi tidak pakai plastik pun tidak mengurangi petunjuk penggunaan,” jelas Dwi Puspitasari.

Pantauan Jawa Pos, para pasien pun tidak protes saat mengambil obat. Mereka langsung menasukan obat ke dalam tas masing-masing.

Tidak hanya untuk layanan puskesmas, Dwi juga mengimbau kepada para pasien untuk mengurangi penggunaan plastik saat di rumah. Tidak hanya soal harga, namun mengurangi dampak lingkungan.