Novia Herawati
Sabtu, 25 April 2026 | 00.22 WIB

Diduga Lecehkan Bawahan, Oknum Jaksa di Surabaya Dilaporkan ke Polisi

Ilustrasi pelecehan seksual (JawaPos)

JawaPos.com - Kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menjadi perhatian masyarakat di Kota Surabaya. Kali ini terjadi dalam ranah instansi kejaksaan.

Seorang oknum jaksa di Surabaya berinisial DYA diduga melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap bawahannya yang merupakan staf tenaga honorer di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, korban berinisial ZF, 27, diduga mengalami pelecehan seksual dari atasannya berinisial DYA. Peristiwa tersebut terjadi pada Juni 2024.

Insiden bermula ketika korban mengemudikan mobil, sementara DYA duduk di kursi penumpang. Dalam situasi itu, terlapor diduga melakukan tindakan tak pantas kepada korban saat berada di dalam kendaraan.

Tidak berhenti di situ, keesokan harinya ketika korban dan pelaku hendak melakukan perjalanan dinas dan satu kendaraan. DYA disebut kembali melakukan aksi bejatnya kepada korban.

Merasa dirugikan, korban akhirnya melaporkan DYA ke SPKT Polrestabes Surabaya atas dugaan pelecehan seksual. Laporan tersebut tercatat dalam nomor LP/B/574/VI/2024/SPKT/PolrestabesSurabaya/PoldaJawaTimur.

Terpisah, Kasat PPA dan PPO Polrestabes Surabaya, Kompol Melatisari membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum jaksa DYA.

"Benar, proses sidik, mbak, (jaksa di Kejaksaan Negeri) Tanjung Perak," ucap Kompol Melatisari ketika dikonfirmasi JawaPos.com melalui pesan chat, Jumat (24/4).

Meski demikian, polisi belum mengungkap lebih lanjut mengenai duduk perkara kasus ini. Satres PPA dan PPO Polrestabes Surabaya belum menetapkan tersangka karena proses penyidikan masih berlangsung. (*)

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Artikel Terkait
Ketua BPM FH UI Mundur, Singgung Kondusivitas Organisasi Usai Ramai Chat Pelecehan - Image
Pendidikan

Ketua BPM FH UI Mundur, Singgung Kondusivitas Organisasi Usai Ramai Chat Pelecehan

Rabu, 15 April 2026 | 19.33 WIB

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa - Image
Pendidikan

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

Selasa, 14 April 2026 | 17.59 WIB

DPR Desak Dosen UBL Terduga Pelaku Pelecehan Dipecat, Rektor: Tunggu Putusan Pengadilan - Image
Pendidikan

DPR Desak Dosen UBL Terduga Pelaku Pelecehan Dipecat, Rektor: Tunggu Putusan Pengadilan

Senin, 13 April 2026 | 21.48 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

4

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

5

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

6

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

7

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

8

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

9

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

