Tazkia Royyan Hikmatiar
15 April 2026, 19.33 WIB

Ketua BPM FH UI Mundur, Singgung Kondusivitas Organisasi Usai Ramai Chat Pelecehan

Ilustrasi kampus Universitas Indonesia. (ruangguru.com)

JawaPos.com - Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun (BPM FH UI) 2026, Javier Hattaguna Hartawan, mundur dari jabatannya di tengah kasus pelecehan yang melibatkan 16 mahasiswa FH UI.

Pengunduran diri tersebut disampaikan langsung melalui pernyataan tertulis yang dirilis pada Selasa (14/4). 

Javier menyebut keputusan itu diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus upaya menjaga stabilitas organisasi.

“Keputusan ini saya ambil sebagai pertanggung jawaban moril dengan mempertimbangkan dinamika yang berkembang serta demi menjaga kondusivitas dan keberlangsungan organisasi,” ujar Javier dalam pernyataannya, dikutip Rabu (15/4).

Ia menegaskan, langkah tersebut diambil agar BPM FH UI tetap dapat berjalan optimal sesuai nilai dan prinsip yang berlaku di lingkungan kampus.

“Agar BPM FH UI dapat tetap berjalan secara optimal sesuai dengan nilai, etika, integritas, serta nilai-nilai Pedoman Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Javier juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh civitas akademika atas kekurangan selama menjabat.

“Saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak, terkhusus keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, apabila selama menjalankan amanah ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan,” ucapnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama masa kepemimpinannya.

“Saya juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan, dukungan serta kerja sama yang telah diberikan selama saya menjalankan amanah ini,” tambahnya.

