Diperiksa Lebih dari 4 Jam, Ibu Muda yang Maki-Toyor Anak di Mojokerto Kini Tersangka dan Ditahan

JawaPos.com - Setelah menetapkan menjadi tersangka, Polres Mojokerto Kota resmi menahan Inge Marita, ibu muda yang memaki-maki dan menoyor kepala anak SD saat terlibat cekcok di Jalan Empunala.

Penahanan ini dilakukan setelah perempuan asal Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto ini, memenuhi panggilan pemeriksaan dari Polres Mojokerto Kota terkait proses hukum yang dijalani.

"Tadi siang, Kamis, 23 April 2026, terlapor ini datang ke Satreskrim Polres Mojokerto Kota (untuk menjalani) pemeriksaan dalam status tersangka," tutur Humas Polres Mojokerto Kota, Ipda Jinarwan, Jumat (25/4).

Pemeriksaan berlangsung lebih dari empat jam. Inge yang mengenakan gaun panjang berwarna coklat tersebut memasuki ruang pemeriksaan sekitar pukul 10.00 WIB dan keluar sekitar pukul 14.45 WIB.



"Hasil pemeriksaan terlapor sebagai tersangka, keputusan yang telah diambil oleh penyidik (Satreskrim Polres Mojokerto Kota), tersangka ini selanjutnya diamankan dan dilakukan penahanan," imbuh Jinarwan.

Sebelumnya, Polres Mojokerto Kota telah menetapkan status tersangka terhadap Inge sejak Selasa (21/4). Namun, perempuan 28 tahun tersebut tidak ditahan dan dikenai wajib lapor 2 kali seminggu.

Inge dijerat dengan Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 448 Ayat (1) dan atau Pasal 433 Ayat (1) dan atau Pasal 471 Ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman penjara di bawah 5 tahun

Kronologi singkat

Insiden tak mengenakan dialami oleh Lutviana Indriana, 33 tahun, warga Kelurahan Wates, Kecamayan Magersari, Kota Mojokerto, saat berboncengan motor dengan anaknya di Jalan Empunala, Selasa (14/4).

Karena kesalahpahaman dalam berlalu lintas, dirinya harus terlibat cekcok dengan pengemudi mobil, yakni Inge Marita, 28 tahun, warga Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.

Aksi cekcok terekam kamera warga dan viral di media sosial. Inge turun dari mobil lalu menyiram air ke tubuh Lutviana. Dengan nada meninggi, ia menuduh Lutviana memotong jalur kendaraannya.