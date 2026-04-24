Diperiksa Lebih dari 4 Jam, Ibu Muda yang Maki-Toyor Anak di Mojokerto Kini Tersangka dan Ditahan

Video viral ibu muda di Mojokerto maki-maki hingga menoyor anak pemotor lain di Jalan Empunala, Mojokerto. (Istimewa)
JawaPos.com - Setelah menetapkan menjadi tersangka, Polres Mojokerto Kota resmi menahan Inge Marita, ibu muda yang memaki-maki dan menoyor kepala anak SD saat terlibat cekcok di Jalan Empunala.
Penahanan ini dilakukan setelah perempuan asal Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto ini, memenuhi panggilan pemeriksaan dari Polres Mojokerto Kota terkait proses hukum yang dijalani.
"Tadi siang, Kamis, 23 April 2026, terlapor ini datang ke Satreskrim Polres Mojokerto Kota (untuk menjalani) pemeriksaan dalam status tersangka," tutur Humas Polres Mojokerto Kota, Ipda Jinarwan, Jumat (25/4).
Pemeriksaan berlangsung lebih dari empat jam. Inge yang mengenakan gaun panjang berwarna coklat tersebut memasuki ruang pemeriksaan sekitar pukul 10.00 WIB dan keluar sekitar pukul 14.45 WIB.
"Hasil pemeriksaan terlapor sebagai tersangka, keputusan yang telah diambil oleh penyidik (Satreskrim Polres Mojokerto Kota), tersangka ini selanjutnya diamankan dan dilakukan penahanan," imbuh Jinarwan.
Sebelumnya, Polres Mojokerto Kota telah menetapkan status tersangka terhadap Inge sejak Selasa (21/4). Namun, perempuan 28 tahun tersebut tidak ditahan dan dikenai wajib lapor 2 kali seminggu.
Inge dijerat dengan Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 448 Ayat (1) dan atau Pasal 433 Ayat (1) dan atau Pasal 471 Ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman penjara di bawah 5 tahun
Kronologi singkat
Insiden tak mengenakan dialami oleh Lutviana Indriana, 33 tahun, warga Kelurahan Wates, Kecamayan Magersari, Kota Mojokerto, saat berboncengan motor dengan anaknya di Jalan Empunala, Selasa (14/4).
Karena kesalahpahaman dalam berlalu lintas, dirinya harus terlibat cekcok dengan pengemudi mobil, yakni Inge Marita, 28 tahun, warga Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.
Aksi cekcok terekam kamera warga dan viral di media sosial. Inge turun dari mobil lalu menyiram air ke tubuh Lutviana. Dengan nada meninggi, ia menuduh Lutviana memotong jalur kendaraannya.
Dalam video yang beredar, Inge juga terlihat beberapa kali membentak Lutviana di depan anak laki-lakinya. Padahal, korban sudah berulang kali meminta maaf untuk meredakan pertengkaran tersebut.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya