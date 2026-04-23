Novia Herawati
Jumat, 24 April 2026 | 01.19 WIB

Polda Jatim Sita 1.000 Karton MinyaKita Tak Sesuai Takaran, Pelaku Raup Puluhan Juta

JawaPos.com - Kasus minyak goreng MinyaKita tak sesuai takaran kembali diungkap Polda Jawa Timur. Polisi menyita 1.000 karton siap edar dari sebuah gudang di wilahah Taman, Kabupaten Sidoarjo.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim Kombes Pol Roy H.M. Sihombing mengatakan satu orang berinisial WF, 41 tabun, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini 

Ia mengatakan kasus ini terungkap setelah penyidik Ditreskrimsus menggeledah sebuah pergudangan di kawasan Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, pada Minggu malam (19/4).

“Pada saat pengecekan, petugas menemukan minyak goreng merk MinyaKita yang telah dikemas dalam karton, masing-masing berisi empat jerigen ukuran 5 liter," tutur Kombes Pol Roy di Surabaya, Rabu (23/4). 

Total 1.000 karton minyak goreng MinyaKita ditemukan di lokasi dan dalam kondisi siap dipasarkan. Temuan itu kemudian ditindaklanjuti penyidik dengan memeriksa isi kemasan bersama UPT Perlindungan Konsumen.

Hasil pengecekan menunjukkan volume minyak goreng dalam kemasan, tidak sesuai label. Contohnya, kemasan MinyaKita berlabel 5 liter ternyata hanya berisi 4.690 mililiter hingga 4.700 mililiter. 

“Bahkan dari mesin produksi sudah di-setting, minyak yang dimasukkan hanya sekitar 4,3 kilogram atau setara 4,7 liter. Artinya, isi bersih tidak sesuai dengan yang tertera pada label,” sambungnya. 

Pelaku menjual produk tersebut dijual ke pasaran dengan harga sesuai ketentuan pemerintah, yakni sekitar Rp 314.000 per karton atau Rp 15.700 per liter untuk kemasan minyak goreng MinyaKita 5 liter. 

"Namun, karena isi dikurangi, selisih tersebut menjadi keuntungan bagi pelaku. Pengakuan pelaku, praktik ini sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, dengan keuntungan Rp 30 - 50 juta setiap bulan," ucap Kombes Pol Roy.

Artikel Terkait
Polda Jatim Bongkar Ulah Pabrik MinyaKita Ilegal di Sidoarjo, Omzet Capai Rp 234 Juta - Image
Surabaya Raya

Polda Jatim Bongkar Ulah Pabrik MinyaKita Ilegal di Sidoarjo, Omzet Capai Rp 234 Juta

Kamis, 23 April 2026 | 20.08 WIB

Harga Minyakita Belum Sesuai HET, Bapanas Ungkap Penyebabnya - Image
Energi

Harga Minyakita Belum Sesuai HET, Bapanas Ungkap Penyebabnya

Selasa, 21 April 2026 | 01.55 WIB

Temukan Harga MinyaKita yang Offside di Pasar Tagog Padalarang, Kepala Bapanas Amran Bakal Tindak Tegas - Image
Ekonomi

Temukan Harga MinyaKita yang Offside di Pasar Tagog Padalarang, Kepala Bapanas Amran Bakal Tindak Tegas

Kamis, 29 Januari 2026 | 21.04 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

3

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

4

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

7

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

8

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

9

Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun

10

Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara

