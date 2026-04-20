R. Nurul Fitriana Putri
21 April 2026, 01.55 WIB

Harga Minyakita Belum Sesuai HET, Bapanas Ungkap Penyebabnya

Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa (Nurul Fitriana/JawaPos.com)

JawaPos.com – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengklaim bahwa harga Minyakita sudah turun mendekati Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah daerah.

Berdasarkan catatan Bapanas, harga minyakita pasca bulan Ramadhan terhitung selama periode 21 Maret - 18 April 2026 tercatat sudah turun mendekati HET menjadi sebesar Rp 16.824 per liter, dari sebelumnya mencapai Rp 16.866 per liter.

Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menegaskan, saat ini harga Minyakita justru sudah mulai turun. Dari selisih antara HET dan harga jual sebesar 7,43 persen menjadi 7,16 persen.

"Sebenarnya bukan naik, sudah mulai turun kalau Minyakita ya. Dari Rp 17 ribu ke Rp 16 ribu,” ujar Ketut saat ditemui usai Media Briefing di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta Pusat, Senin (20/4).

Ketut menyebut, sebelumnya harga Minyakita sempat berada di kisaran Rp 17 ribu per liter. Namun kini rata-rata sudah turun menjadi sekitar Rp 16 ribu per liter.

Bahkan, kata dia, di beberapa wilayah, harga sudah kembali sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Menurut dia, salah satu faktor yang sempat mendorong kenaikan harga ialah penyerapan Domestic Market Obligation (DMO) yang saat ini lebih banyak dialokasikan untuk bantuan pangan.

"Tentu memang sekarang ini kan serapan DMO itu dominan ke bantuan pangan," jelasnya,

Selain itu, kata Ketut, rantai distribusi yang terlalu panjang juga membuat harga di tingkat konsumen menjadi lebih mahal. Ketut menjelaskan, idealnya distribusi dilakukan langsung dari produsen ke pengecer.

Namun yang terjadi di lapangan masih ditemukan adanya perantara tambahan atau jalur pemasaran di luar skema utama, sehingga harga jual menjadi lebih tinggi.

Editor: Sabik Aji Taufan
Artikel Terkait
Harga Cabai Turun Baik di Pasar Induk hingga Pasar Rakyat - Image
Bisnis

Harga Cabai Turun Baik di Pasar Induk hingga Pasar Rakyat

29 Maret 2026, 22.48 WIB

Ingatkan Pelaku Usaha Tidak Bermain Harga di Bulan Ramadhan, Amran: Langsung Segel Jika Melanggar - Image
Ekonomi

Ingatkan Pelaku Usaha Tidak Bermain Harga di Bulan Ramadhan, Amran: Langsung Segel Jika Melanggar

05 Maret 2026, 20.15 WIB

Pastikan Surplus 9 Komoditas Strategis, Pemerintah Tegaskan Tak Ada Ruang Permainan Harga Jelang Ramadan - Image
Ekonomi

Pastikan Surplus 9 Komoditas Strategis, Pemerintah Tegaskan Tak Ada Ruang Permainan Harga Jelang Ramadan

15 Februari 2026, 21.58 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

3

Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!

4

Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK

5

Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

6

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

7

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

8

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

9

15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa

10

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

