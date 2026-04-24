Israel Lancarkan Serangan Brutal ke Tepi Barat, Seorang Bocah Palestina Jadi Korban Tewas

JawaPos.com-Seorang anak Palestina dilaporkan tewas akibat tembakan pasukan Israel dalam sebuah operasi militer di kota Nablus, wilayah utara Tepi Barat, pada Kamis (23/4) waktu setempat.

Insiden ini menambah daftar panjang korban sipil di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah pendudukan tersebut.

Media resmi Palestina, Palestine TV, melaporkan bahwa korban meninggal akibat tembakan langsung dari tentara Israel. Namun, laporan tersebut tidak merinci kronologi lengkap peristiwa yang menyebabkan kematian anak tersebut.

Berdasarkan informasi dari sumber lokal yang dikutip Anadolu, korban diketahui bernama Yousef Sameh Ashtayyeh, seorang anak yang berasal dari kota Tell, yang terletak di barat daya Nablus.

Operasi militer Israel dilaporkan dimulai sejak dini hari dengan menyerbu sejumlah wilayah di Nablus. Pasukan Israel juga melakukan penggerebekan terhadap sebuah bangunan di lingkungan Rafidia serta melakukan interogasi langsung terhadap warga setempat di lapangan.

Sumber yang sama menyebutkan bahwa tembakan dilepaskan oleh pasukan Israel saat mereka mundur dari kota menuju kawasan Beit Wazan. Dalam insiden tersebut, seorang pemuda juga dilaporkan terluka setelah terkena peluru tajam.

Menurut keterangan tim medis, korban luka mengalami tembakan di bagian bahu dan saat ini dirawat di rumah sakit dalam kondisi serius.