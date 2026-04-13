Pria Warga Bratang Gede Ditemukan Tak Bernyawa di Bawah Tol Waru - Juanda

JawaPos.com - Seorang pria berinisial YA, 55 tahun, warga Bratang Gede, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, ditemukan tak bernyawa di bawah jembatan Tol Waru-Juanda, Senin (13/4).

Tepatnya di bawah jembatan tol KM 1/200 Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Penemuan jenazah ini sempat menggegerkan masyarakat sekitar, karena korban ditemukan terlentang dengan cairan hitam keluar dari mulut.

Kanit Reskrim Wonocolo, Ipda Abdul Rohim menuturkan jenazah korban ditemukan pertama kali oleh salah seorang petugas kebersihan di sekitar semak-semak pinggiran sungai di bawah jembatan tol sekitar pukul 11.16 WIB.

“Ini awalnya tadi dari warga telah melihat ada seorang laki-laki yang terlentang di pinggiran sungai. Dari situ, dari saksi itu menghubungi (pihak kepolisian untuk evakuasi),” tutur Ipda Abdul di lokasi, Senin (13/4).

Korban ditemukan mengenakan kaos hitam, celana pendek, dan tas selempang yang berisi KTP dan dompet. Petugas memperkirakan korban sudah meninggal dunia sekitar 8 jam sebelum ditemukan.

Berdasarkan kesaksian warga sekitar, korban datang ke tempat tersebut hanya untuk nongkrong. “Bukan pesta miras, tidak ditemukan obat-obatan juga, tetapi kita akan periksa saksi yang melihat,” imbuhnya.

Terkait cairan hitam yang keluar dari mulut korban, Ipda Abdul cairan hitam yang tampak keluar dari mulut korban bukan darah, melainkan air biasa yang bercampur debu di lokasi, sehingga terlihat seperti bercak kehitaman.

“Kan kebetulan di TKP itu bagian bawahnya seperti hitam dan banyak debu, lalu terkena air yang keluar dari mulutnya, akhirnya seolah-olah kayak bercak darah, padahal cuman hitam aja,” terang Ipda Abdul.

Sementara itu, seorang petugas kebersihan yabg menjadi saksi, Andi Susanto, mengaku melihat jenazah korban yang tergeletak, setelah selesai membersihkan area sekitar dan hendak beristirahat.