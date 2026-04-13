Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Galih Wicaksono
14 April 2026, 01.29 WIB

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

Ilustrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). (Dokumentasi JawaPos.com) - Image

Ilustrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). (Dokumentasi JawaPos.com)

JawaPos.com–Kasus penipuan bermodus rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) memunculkan fakta baru. AG, salah satu terduga pelaku, mendatangi ruang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Gresik. Di sana, dia mengaku sebagai korban dan hanya dimanfaatkan.

AG menceritakan kronologi modus penipuan rekrutmen ASN itu. Dia memperlihatkan bukti-bukti seperti chat pesan WhatsApp hingga penyerahan SK dan juga uang.

Kepala DPMD Gresik Abu Hasan membenarkan bahwa AG menceritakan hal itu. Meski awalnya dia tidak tahu bahwa yang sedang ramai di media merupakan anak buahnya.

”Jadi saya chat di grup, siapa pun yang terlibat silakan menghadap ke ruangan. Besoknya dia datang untuk menceritakan,” ucap Abu Hasan.

Di hadapan Abu Hasan, AG mengaku juga menjadi korban modus penipuan itu. Setidaknya AG menyetor uang ratusan juta dari tiga orang yang dia bawa, yaitu satu anak kandung AG dan dua orang kerabat dari Lamongan.

Tidak berhenti di situ, kabarnya korban-korban lain merupakan bawaan dari beberapa kepala desa. Termasuk salah satu anak dari kepala desa berinisial T.

”Di ruangan saya, AG menunjukkan sejumlah barang bukti. Termasuk chat dengan AN. Chat itu mungkin membuat AG yakin dengan kedok AN bisa memasukkan ASN,” jelas Abu Hasan.

Di dalam chat tersebut, AN berkomunikasi dengan orang yang mengaku pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Gresik. Sedangkan untuk pemberian SK, lanjut Abu Hasan, AG menjelaskan bahwa transaksi dilakukan di lingkungan Kantor Bupati Gresik.

”Jadi si A nanti ketemu orang ini di lantai 4. Si B ketemu mbak ini di timur kantor,” kata dia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Listrik Tak Boleh Padam! PLN Pasang Sistem Berlapis demi Kelancaran ASEAN U-17 Championship 2026 di Gresik - Image
Sepak Bola Indonesia

Listrik Tak Boleh Padam! PLN Pasang Sistem Berlapis demi Kelancaran ASEAN U-17 Championship 2026 di Gresik

14 April 2026, 00.41 WIB

Atas Arahan Bupati Gresik, Kasus SK ASN Palsu Resmi Dipolisikan Karena Kerugian Capai Rp 300 Juta per Orang - Image
Surabaya Raya

Atas Arahan Bupati Gresik, Kasus SK ASN Palsu Resmi Dipolisikan Karena Kerugian Capai Rp 300 Juta per Orang

13 April 2026, 23.11 WIB

Libatkan Oknum Internal Pemkab Gresik Korban Kasus SK ASN Palsu Bertambah Jadi 14 Orang - Image
Surabaya Raya

Libatkan Oknum Internal Pemkab Gresik Korban Kasus SK ASN Palsu Bertambah Jadi 14 Orang

13 April 2026, 21.06 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

5

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

6

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

7

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

8

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

9

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

10

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore