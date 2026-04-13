Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

Ilustrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). (Dokumentasi JawaPos.com)
JawaPos.com–Kasus penipuan bermodus rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) memunculkan fakta baru. AG, salah satu terduga pelaku, mendatangi ruang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Gresik. Di sana, dia mengaku sebagai korban dan hanya dimanfaatkan.
AG menceritakan kronologi modus penipuan rekrutmen ASN itu. Dia memperlihatkan bukti-bukti seperti chat pesan WhatsApp hingga penyerahan SK dan juga uang.
Kepala DPMD Gresik Abu Hasan membenarkan bahwa AG menceritakan hal itu. Meski awalnya dia tidak tahu bahwa yang sedang ramai di media merupakan anak buahnya.
”Jadi saya chat di grup, siapa pun yang terlibat silakan menghadap ke ruangan. Besoknya dia datang untuk menceritakan,” ucap Abu Hasan.
Di hadapan Abu Hasan, AG mengaku juga menjadi korban modus penipuan itu. Setidaknya AG menyetor uang ratusan juta dari tiga orang yang dia bawa, yaitu satu anak kandung AG dan dua orang kerabat dari Lamongan.
Tidak berhenti di situ, kabarnya korban-korban lain merupakan bawaan dari beberapa kepala desa. Termasuk salah satu anak dari kepala desa berinisial T.
”Di ruangan saya, AG menunjukkan sejumlah barang bukti. Termasuk chat dengan AN. Chat itu mungkin membuat AG yakin dengan kedok AN bisa memasukkan ASN,” jelas Abu Hasan.
Di dalam chat tersebut, AN berkomunikasi dengan orang yang mengaku pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Gresik. Sedangkan untuk pemberian SK, lanjut Abu Hasan, AG menjelaskan bahwa transaksi dilakukan di lingkungan Kantor Bupati Gresik.
”Jadi si A nanti ketemu orang ini di lantai 4. Si B ketemu mbak ini di timur kantor,” kata dia.
