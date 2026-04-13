Listrik Tak Boleh Padam! PLN Pasang Sistem Berlapis demi Kelancaran ASEAN U-17 Championship 2026 di Gresik

JawaPos.com–Komitmen menjaga kelancaran ASEAN U-17 Championship 2026 tak hanya datang dari sisi teknis pertandingan, tetapi juga dari sektor vital seperti kelistrikan. PLN UP3 Gresik memastikan seluruh jaringan listrik di Stadion Gelora Joko Samudro dalam kondisi andal tanpa celah gangguan.

Event internasional ini menjadi sorotan karena melibatkan banyak negara di Asia Tenggara. Karena itu, keandalan listrik menjadi kunci utama agar seluruh rangkaian pertandingan berjalan mulus dari awal hingga akhir.

PLN UP3 Gresik menyiapkan sistem pengamanan kelistrikan berlapis dengan menurunkan sejumlah peralatan utama. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran ASEAN U-17 Boys Championship 2026 atau Piala AFF U-17 2026.

Fokus pengamanan PLN berada pada kesiapan peralatan pendukung yang dirancang menjaga suplai listrik tetap stabil. Berbagai perangkat disiagakan sebagai bagian dari sistem back up berlapis yang sudah diuji sebelumnya.

Manager PLN UP3 Gresik, Suhandopo, menegaskan kesiapan penuh telah dilakukan. Seluruh skema pengamanan disusun secara terintegrasi, mulai dari suplai utama hingga cadangan.

”Kami memastikan seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi prima melalui pengamanan berlapis, mulai dari suplai utama, cadangan, hingga kesiapan UPS dan genset. Personel juga disiagakan penuh untuk memastikan pertandingan berjalan lancar tanpa gangguan,” ujar Suhandopo.

Pengamanan berlapis ini bukan tanpa alasan karena kebutuhan listrik di stadion sangat kompleks. Mulai dari lampu penerangan lapangan hingga sistem siaran langsung membutuhkan suplai listrik yang stabil tanpa jeda.

Sebagai garda terdepan, PLN menyiapkan empat unit UPS Mobile berkapasitas masing-masing 250 kVA. Perangkat ini berfungsi sebagai pengaman awal saat terjadi gangguan, sehingga aliran listrik tetap tersambung tanpa putus.