Membanggakan, Pelajar SMA Muhammadiyah Gresik Diterima di Tiga Kampus Ternama Luar Negeri

JawaPos.com- Prestasi yang diukir M. Fadel Thoriq Dharmawan terbilang membanggakan. Bahkan, sempat viral di media sosial hingga viral.

Betapa tidak, siswa kelas XII SMA Muhammadiyah 10 (SMAMIO) Gresik Kora Baru (GKB) itu diterima di tiga perguruan tinggi ternama di dunia.

Tiga perguruan tinggi itu adalah Arts Program Faculty of Arts The University of British Columbia, Studies of Humanities Faculty of Arts Science University of Toronto Scarborough; dan St George Faculty of Arts Science, Social Science, and Humanities University of Toronto.

Di antara tiga perguruan tinggi ternama di dunia itu, Fadel memilih St George University of Toronto melalui jalur beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dibiayai pemerintah.

Fadel pun menjelaskan perjalanannya sampai bisa diterima di tiga perguruan tinggi tersebut. Sebelum mendaftar, siswa berusia 18 tahun itu diminta membuat esai.

Selanjutnya, Fadel mengikuti bimbingan menulis esai yang baik dan benar yang diarahkan sekolahnya. Penulisan esai menjadi persyaratan wajib saat mendaftar ke perguruan tinggi di luar negeri.

Alasan pelajar asal Gresik itu memilih perguruan tinggi di luar negeri tidak lain ingin menyetarakan diri di negara maju. Cita-cita tersebut pun sudah diimpikan sejak dirinya duduk di bangku SMP.

’’Saya memilih St George University of Toronto di Kanada. Sebab, perguruan tinggi ini memiliki kualitas tinggi dari dua universitas lainnya. Setelah selesai studi di sana, saya ingin bekerja di Kedutaan Besar Inggris di Indonesia,’’ pungkasnya. (son/c12/diq)