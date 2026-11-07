Digelar dengan Format Kompetisi Baru, IBL 2027 Padukan Home-away dengan Series 

Kompetisi Indonesian Basketball League (IBL) 2027 akan mempertahankan sistem home-away serta menambahkan format series di tengah musim. (Dok. Instagram/@ibl)
JawaPos.com - Kompetisi Indonesian Basketball League (IBL) 2027 akan digelar dengan format kompetisi baru. Selain mempertahankan sistem home-away, liga basket tertinggi di Indonesia itu juga menambahkan format series di tengah musim.
Dengan skema tersebut, sepuluh klub yang bertanding masing-masing bakal menjalani 27 pertandingan pada fase reguler. Rinciannya 18 laga home-away, ditambah sembilan laga pada sistem series. Format hybrid itu dipilih sebagai jalan tengah antara kepentingan klub.
“Kami perlu tambah jumlah game. Kalau home and away menambah jumlah game bisa, tetapi cost-nya relatif jadi bertambah. Jadi mencoba wise pilih jalan tengahnya, maka hybrid, jadi campuran. Ada home and away sama series,” beber Direktur Utama (Dirut) IBL, Junas Miradiarsyah saat berkunjung ke Jawa Pos, Jumat (6/11).
Rencananya, tiga series tersebut akan diselenggarakan di Jogjakarta, Surabaya, dan Jakarta. Kemungkinan, dimulai pada Maret 2027. “Jadi seperti NBA, inovasi di tengah-tengahnya. Kalau di NBA kan ada NBA Cup, in-season tournament. Nah kami juga kurang lebih seperti itu. Tapi nggak ada piala ya,” tuturnya.
Kompetisi IBL 2027 sendiri akan dimulai pada 9 Januari. Klub kini hanya boleh mengontrak dua pemain asing, berkurang dari tiga pemain asing musim lalu. Sedangkan, format home-away tetap dipertahankan dengan tujuan mengembangkan loyalitas suporter.
“Tiga tahun dengan format home and away kelihatan tim-tim jadi punya fanbase,” kata Junas. “Sama dengan bola, main atas nama kota, jadi terbentuklah loyalitas.”
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022