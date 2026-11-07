Digelar dengan Format Kompetisi Baru, IBL 2027 Padukan Home-away dengan Series 

JawaPos.com - Kompetisi Indonesian Basketball League (IBL) 2027 akan digelar dengan format kompetisi baru. Selain mempertahankan sistem home-away, liga basket tertinggi di Indonesia itu juga menambahkan format series di tengah musim.

Dengan skema tersebut, sepuluh klub yang bertanding masing-masing bakal menjalani 27 pertandingan pada fase reguler. Rinciannya 18 laga home-away, ditambah sembilan laga pada sistem series. Format hybrid itu dipilih sebagai jalan tengah antara kepentingan klub.

“Kami perlu tambah jumlah game. Kalau home and away menambah jumlah game bisa, tetapi cost-nya relatif jadi bertambah. Jadi mencoba wise pilih jalan tengahnya, maka hybrid, jadi campuran. Ada home and away sama series,” beber Direktur Utama (Dirut) IBL, Junas Miradiarsyah saat berkunjung ke Jawa Pos, Jumat (6/11).

Rencananya, tiga series tersebut akan diselenggarakan di Jogjakarta, Surabaya, dan Jakarta. Kemungkinan, dimulai pada Maret 2027. “Jadi seperti NBA, inovasi di tengah-tengahnya. Kalau di NBA kan ada NBA Cup, in-season tournament. Nah kami juga kurang lebih seperti itu. Tapi nggak ada piala ya,” tuturnya.

Kompetisi IBL 2027 sendiri akan dimulai pada 9 Januari. Klub kini hanya boleh mengontrak dua pemain asing, berkurang dari tiga pemain asing musim lalu. Sedangkan, format home-away tetap dipertahankan dengan tujuan mengembangkan loyalitas suporter.