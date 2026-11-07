Susunan Pemain Persija vs Persebaya: Jeremejeff Absen, Ivan Mamut Jadi Starter

JawaPos.com - Duel klasik Persija Jakarta kontra Persebaya Surabaya tersaji pada pekan kesembilan Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Kedua kesebelasan menurunkan komposisi terbaik yang tersedia dalam laga tersebut. Persija dan Persebaya sama-sama membutuhkan kemenangan untuk kembali ke jalur positif sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara Super League 2026/2027.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong, telah menentukan 11 pemain yang akan diturunkan sejak menit awal. Nama Alexander Jeremejeff tidak masuk dalam daftar susunan pemain Macan Kemayoran.

Padahal, Jeremejeff selalu menjadi andalan dan sudah mencetak enam gol dari delapan pertandingan awal musim ini. Striker asal Swedia tersebut diduga absen karena mengalami cedera.

Persija juga tidak bisa menurunkan Dony Tri dalam laga krusial tersebut. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu harus absen akibat sanksi yang diterimanya setelah pertandingan kontra Dewa United.

Sementara itu, Nadeo Argawinata masih dipercaya mengawal gawang Persija. Kali ini, Shin Tae-yong memasang duet Rizky Ridho dan Denis Kolinger untuk menjaga lini pertahanan.

Di posisi bek sayap, Persija diperkuat Kerim Memija dan Pratama Arhan. Arhan mengisi posisi yang ditinggalkan Dony Tri karena sanksi.

Bergeser ke lini tengah, trio Fabio Calonego, Stjepan Loncar, dan Rayhan Hannan menjadi andalan. Loncar dan Hannan berpeluang mendapat peran lebih ofensif, sedangkan Calonego bertugas menjaga keseimbangan permainan sekaligus membantu pertahanan.

Untuk lini depan, Ivan Mamut dipercaya tampil sejak menit awal sebagai pengganti Jeremejeff. Striker asal Kroasia itu akan mendapat dukungan dari Witan Sulaeman dan Arlyansyah Abdulmanan. Kecepatan serta kelincahan keduanya diharapkan mampu merepotkan barisan pertahanan Persebaya.

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