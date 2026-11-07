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Penulis: Rizka Perdana Putra, Baskoro Yudho
Minggu, 8 November 2026 | 01.49 WIB

Unggul 126 Poin dari Ferrari, Mercedes Bisa Kunci Gelar Konstruktor di Sao Paulo

Mercedes berpeluang kunci gelar konstruktor di GP Sao Paulo. (Dok. Instagram/@mercedesamgf1) - Image

Mercedes berpeluang kunci gelar konstruktor di GP Sao Paulo. (Dok. Instagram/@mercedesamgf1)

JawaPos.com - Setelah Kimi Antonelli memastikan gelar juara dunia pembalap di Meksiko pekan lalu, kini giliran Mercedes yang berpeluang besar mengunci gelar konstruktor. Kesempatan itu terbuka lebar jelang Formula 1 Grand Prix Sao Paulo di Autodromo Jose Carlos Pace, Brasil, Senin (9/11) dini hari WIB.

Mercedes kini sedang unggul 126 poin atas Ferrari. Silver Arrows -julukan Mercedes- hanya membutuhkan tambahan keunggulan tiga poin dari rival terdekatnya untuk memastikan gelar konstruktor. Namun, team principal Toto Wolff mengingatkan agar timnya tidak terlena.

“Fokus kami telah beralih ke Sao Paulo. Kami mengawali musim ini dengan tekad untuk bersaing memperebutkan kedua gelar juara, dan masih ada tugas yang harus diselesaikan,” kata Wolff dikutip dari laman resmi Mercedes.

“Gelar juara tim mencerminkan kerja seluruh elemen dalam tim, baik di lintasan maupun di markas kami di Brackley dan Brixworth, meraih gelar ini akan sangat berarti bagi kami semua. Meski demikian, belum ada gelar yang dimenangkan,” lanjutnya.

Perebutan Posisi Runner-up

Persaingan di Interlagos -nama populer Autodromo Jose Carlos Pace- akhir pekan ini tidak hanya menyangkut gelar konstruktor. Tetapi juga perebutan posisi kedua klasemen pembalap. Max Verstappen kini berusaha mempertahankan posisi kedua dari kejaran Lewis Hamilton. Keduanya hanya terpaut tiga poin.

Meski begitu, Verstappen sedang dalam performa positif. Setelah menjalani awal musim yang cukup sulit, pembalap Red Bull itu justru berhasil memenangi tiga dari empat seri terakhir. Termasuk, saat balapan di Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City pekan lalu.

“Sejujurnya, berada di posisi kedua adalah kejutan besar,” ujar Verstappen menjelang GP Sao Paulo dikutip dari laman resmi Formula 1. “Kami menghadapi banyak kesulitan di awal musim. Mobil kami saat itu belum mencapai performa yang kami harapkan. Tetapi, tentu saja, belakangan ini mobil kami menjadi jauh lebih kompetitif.”

Berpotensi Hujan

Cuaca di Interlagos akhir pekan ini diperkirakan akan terus berubah. Saat sesi latihan Jumat, trek bakal relatif kering. Namun, Sabtu menjadi hari paling tidak menentu. Ramalan cuaca menyebut, hujan deras berpotensi terjadi, bahkan disertai badai petir.

Situasi tersebut kemungkinan berlanjut hingga balapan Minggu. Artinya, tim dan juga pembalap dituntut untuk mampu membaca situasi dan menentukan strategi dengan tepat.
“Interlagos selalu menjadi akhir pekan yang menuntut fokus tinggi dan minim ruang untuk kesalahan,” kata Wolff. 

Klasemen Sementara Konstruktor (5 Besar)

No    Tim                        Poin
1    Mercedes               630
2    Ferrari                    504
3    Red Bull Racing    382
4    McLaren                365
5    Racing Bulls          108

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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