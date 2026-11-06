Ajang Lari PLN Electric Run 2026 Dapat Sertifikat World Athletics

JawaPos.com - PLN Electric Run 2026 siap digelar di kawasan Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Minggu (8/11).

Ajang lari yang diikuti 8.000 peserta tersebut memiliki nilai tambah tahun ini setelah kategori Half Marathon resmi menyandang World Athletics Road Race Label 2026.

Tahun ini, PLN Electric Run mempertandingkan tiga kategori, yakni Half Marathon (21 km), Star Energy Geothermal 10K, dan MCI 5K. Masing-masing kategori diikuti 2.857 peserta, 2.954 peserta, dan 2.189 peserta.

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EVP NPS PT PLN (Persero) Nayusrizal mengatakan, ajang tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong transisi energi.

Melalui olahraga, PLN ingin mengajak masyarakat lebih dekat dengan isu energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon.

"Lewat tema Powering Our Green Future, kami ingin isu energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon terasa dekat dengan masyarakat melalui aktivitas sehari-hari, yaitu berlari," ujar dia di Jakarta, Jumat (6/11).

"Harapan kami, ajang ini berjalan aman, sukses, dan berkelanjutan. Kami juga berharap standar World Athletics ikut mengangkat prestasi atletik nasional," lanjut Nayusrizal.

Sementara itu, Direktur Niaga dan Pemasaran PLN Icon Plus Joice Lanny Wantania menyampaikan bahwa sebagian besar peserta melakukan pendaftaran melalui aplikasi PLN Mobile.