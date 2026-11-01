3.000 Pelari Awali Rangkaian Menuju 500 Tahun Jakarta

JawaPos.com - Sebanyak 3.000 pelari mengikuti seri perdana Jakarta One Running Series 2026 di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, Minggu (1/11).

Kegiatan itu sebagai awal rangkaian lomba lari di lima wilayah kota untuk menyambut peringatan 500 tahun Jakarta pada 2027.

Ajang yang mempertandingkan kategori 5 kilometer (5K) tersebut mengambil titik start dan finis di Lot 17, SCBD.

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Para pelari melintasi sejumlah ruas jalan utama ibu kota, termasuk Jalan Jenderal Sudirman, Bundaran Senayan, Jalan Sisingamangaraja, hingga Jalan Senopati.

"Jakarta One Running Series hadir bukan sekadar sebagai ajang kompetisi lari, tetapi sebagai perayaan gaya hidup sehat di tengah dinamika metropolitan," kata Direktur Utama PT Sasana Jiwa Rufina Novalita dilansir dari Antara, Minggu (1/11).

Rufina mengatakan, tingginya partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan perdana tersebut menunjukkan besarnya minat terhadap olahraga lari.

Khususnya kegiatan yang memadukan aktivitas fisik dengan pengalaman menikmati suasana perkotaan.

Menurut dia, pemilihan kawasan SCBD sebagai lokasi perlombaan memberikan pengalaman berbeda bagi peserta.