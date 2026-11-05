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Penulis: Risma Azzah Fatin
Jumat, 6 November 2026 | 00.07 WIB

Novak Djokovic Amankan Kemenangan Pembuka Paris Masters Saat Hadapi Valentin Vacherot

Novak Djokovic (Flashscore) - Image

Novak Djokovic (Flashscore)

JawaPos.com – Novak Djokovic berhasil melewati perlawanan sengit Valentin Vacherot untuk meraih kemenangan pada pertandingan pembuka Paris Masters setelah menang dengan skor 6-7(5), 7-5, 6-1.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (5/11), Petenis Serbia tersebut sempat tertinggal setelah kehilangan set pertama sebelum bangkit dan mengamankan dua set berikutnya untuk memastikan kemenangan.

Hasil tersebut sekaligus menjadi kemenangan pertamanya di turnamen ATP Masters 1000 sejak mencapai babak keempat Indian Wells pada Maret lalu.

Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama ketika Vacherot berhasil unggul melalui tie-break setelah merebut empat poin secara beruntun.

Djokovic kemudian menghadapi tantangan pada awal set kedua setelah kehilangan servisnya, tetapi mampu membalikkan keadaan meski sempat meminta perawatan medis pada bahu kanannya.

Petenis berusia 39 tahun itu akhirnya menyamakan kedudukan melalui kemenangan pada set kedua sebelum mendominasi set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya.

Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Djokovic dalam upayanya mengamankan tempat di ATP Finals yang akan berlangsung di Turin pada November mendatang.

Saat ini ia berada di peringkat ke-11 dalam persaingan menuju turnamen akhir musim yang diikuti delapan pemain terbaik. Pada babak kedua Paris Masters, Djokovic dijadwalkan menghadapi Rinky Hijikata setelah berhasil melewati ujian berat dari Vacherot.

Editor: Novia Tri Astuti
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