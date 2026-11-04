Novak Djokovic Jaga Peluang ke ATP Finals usai Kalahkan Vacherot

JawaPos.com - Petenis Serbia Novak Djokovic menjaga peluang lolos ke ATP Finals 2026 setelah mengalahkan Valentin Vacherot pada babak pertama Paris Masters.
Djokovic mengalahkan petenis Monako tersebut dengan skor 6-7(5), 7-5, 6-1 dalam pertandingan di Paris, Prancis, Selasa (3/11) waktu setempat, sebagaimana dikutip dari laman resmi ATP dilansir dari Antara, Rabu (4/11).
Petenis berusia 39 tahun itu harus berjuang selama dua jam 36 menit untuk menyingkirkan Vacherot yang memberikan perlawanan sengit melalui servis keras dan akurat.
"Saya memperkirakan pertandingan akan berlangsung seperti ini, dengan sangat sedikit peluang bagi saya untuk mematahkan servisnya. Dia memiliki servis yang luar biasa, baik servis pertama maupun kedua," kata Djokovic.
Vacherot mencatatkan 22 servis ace atau servis yang langsung menghasilkan poin sehingga menyulitkan Djokovic untuk mengembangkan permainan, terutama sepanjang set pertama.
Djokovic kehilangan set pembuka melalui tie-break atau gim penentuan dan sempat tertinggal pada awal set kedua.
Situasi semakin sulit ketika Djokovic mengalami masalah pada bahu dan harus menjalani jeda medis saat unggul 2-1 pada set kedua.
Vacherot juga sempat mendapatkan perawatan medis akibat masalah pada pergelangan kaki.
Namun, Djokovic mampu bangkit dan merebut set kedua dengan skor 7-5 sebelum tampil lebih dominan pada set penentuan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022