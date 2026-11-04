Novak Djokovic Jaga Peluang ke ATP Finals usai Kalahkan Vacherot

Petenis Serbia Novak Djokovic. (Wimbledon/Antara)

JawaPos.com - Petenis Serbia Novak Djokovic menjaga peluang lolos ke ATP Finals 2026 setelah mengalahkan Valentin Vacherot pada babak pertama Paris Masters.

Djokovic mengalahkan petenis Monako tersebut dengan skor 6-7(5), 7-5, 6-1 dalam pertandingan di Paris, Prancis, Selasa (3/11) waktu setempat, sebagaimana dikutip dari laman resmi ATP dilansir dari Antara, Rabu (4/11).

Petenis berusia 39 tahun itu harus berjuang selama dua jam 36 menit untuk menyingkirkan Vacherot yang memberikan perlawanan sengit melalui servis keras dan akurat.

"Saya memperkirakan pertandingan akan berlangsung seperti ini, dengan sangat sedikit peluang bagi saya untuk mematahkan servisnya. Dia memiliki servis yang luar biasa, baik servis pertama maupun kedua," kata Djokovic.

Vacherot mencatatkan 22 servis ace atau servis yang langsung menghasilkan poin sehingga menyulitkan Djokovic untuk mengembangkan permainan, terutama sepanjang set pertama.

Djokovic kehilangan set pembuka melalui tie-break atau gim penentuan dan sempat tertinggal pada awal set kedua.

Situasi semakin sulit ketika Djokovic mengalami masalah pada bahu dan harus menjalani jeda medis saat unggul 2-1 pada set kedua.

Vacherot juga sempat mendapatkan perawatan medis akibat masalah pada pergelangan kaki.