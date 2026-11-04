Alexander Zverev Terima Trofi Peringkat 1 Dunia dalam Perayaan Istimewa di Paris Masters

Alexander Zverev menerima trofi sebagai petenis peringkat 1 dunia (ATP Tour)
JawaPos.com – Alexander Zverev menerima trofi peringkat satu dunia pada Senin sore dalam rangkaian Rolex Paris Masters.
Dilansir dari laman resmi ATP Tour pada Selasa (3/11), Petenis Jerman berusia 29 tahun itu menjadi pemain ke-30 yang mencapai posisi teratas Peringkat ATP PIF. Ia juga tercatat sebagai petenis Jerman kedua yang berhasil meraih pencapaian tersebut.
Momen bersejarah Zverev dirayakan di lapangan utama turnamen ATP Masters 1000 di Paris. Ketua ATP Andrea Gaudenzi dan direktur turnamen Cedric Pioline turut hadir saat Zverev menerima dan mengangkat trofi tersebut.
Zverev mengaku bangga dapat merayakan pencapaian itu di Paris, kota yang memiliki arti khusus dalam perjalanan kariernya.
Zverev menyebut Paris sebagai tempat istimewa karena beberapa bulan sebelumnya ia meraih gelar Grand Slam pertamanya di kota tersebut.
Zverev juga mengungkapkan kebahagiaannya menerima trofi peringkat satu dunia di hadapan para pendukung dan orang-orang terdekatnya. Menurut Zverev, pencapaian itu menjadi momen yang sangat berarti dalam perjalanan profesionalnya.
Dalam perayaan tersebut, Zverev didampingi anggota timnya, termasuk ayahnya, Alexander Zverev Sr., dan sang kakak, Mischa Zverev.
Zverev menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan tim yang telah mendampinginya selama lebih dari satu dekade. Zverev menegaskan bahwa keberhasilan mencapai peringkat satu dunia merupakan hasil kerja keras dan kekompakan seluruh tim.
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