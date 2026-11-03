Turnamen Caddy Pro-Am Digelar Golf Armour Wadahi Pegolf Pro, Amatir, dan Caddy

Aksi pegolf dalam turnamen Caddy Pro-Am di Bukit Darmo Golf (BDG), Surabaya, Senin (2/11). (Narendra Prasetya/Jawa Pos)
JawaPos.com - Golf Armour Indonesia menyadari kurangnya turnamen golf bagi pegolf pro dan caddy. Khususnya di daerah-daerah, seperti di Jatim.
Karena itu, Golf Armour pun menggelar turnamen golf bertajuk Caddy Pro-Am Golf Tournament Open.
Turnamen golf tersebut berlangsung di Bukit Darmo Golf (BDG), Surabaya, Senin (2/11). Total, sebanyak 120 pegolf ambil bagian dalam turnamen itu.
Owner Golf Armour Terence Wibowo menyebut, dari turnamen ini tiga kalangan sekaligus bisa terwadahi dalam satu ajang sekaligus. Antara lain pegolf pro, pegolf amatir, dan caddy.
"Kami ingin pegolf pro bisa bermain, berlatih, dan bertanding. Sedangkan pegolf amatir bisa mengikuti dengan melihat pegolf pro bermain," sebut Terence.
"Tetapi, kami juga ingin sekalian caddy-caddy butuh tantangan dan butuh pressure juga. Kami ingin mereka berlatih dan bisa merasakan sensasi pertandingan," tambah dia.
Seperti namanya, kontestannya kebanyakan adalah caddy-caddy dari berbagai lapangan golf di berbagai kota yang ada di Jatim, Jateng, dan DI Jogjakarta.
Menurut Terence, kebanyakan pegolf pro mengasah kemampuannya di dalam bermain golf dengan bermain bersama murid-murid didikannya. Tetapi tidak dalam balutan turnamen yang kompetitif.
"Kalau di sini (turnamen) mereka bisa bertemu dengan lawan yang selevel dan sekelas, sehingga mreka bisa ngerasain atmosfernya," harap Terence.
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