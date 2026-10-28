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Penulis: Antara
Rabu, 28 Oktober 2026 | 16.58 WIB

Wali Kota Yakin Kontingen Kota Depok Masuk 5 Besar, Emeralda Golf Siap Gelar Porprov

Kontingen Kota Depok ditarget tembus lima besar pada Porprov XV Jabar 2026 pada 7–20 November. (Istimewa) - Image

Kontingen Kota Depok ditarget tembus lima besar pada Porprov XV Jabar 2026 pada 7–20 November. (Istimewa)

JawaPos.com - Status tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 menjadi ujian bagi Kota Depok untuk menyeimbangkan kesiapan penyelenggaraan dan target prestasi.

Wali Kota Depok Supian Suri menargetkan kontingen Kota Depok menembus lima besar pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat (Jabar) 2026 pada 7–20 November 2026.

”Depok masuk 10 besar, target KONI. Kalau target saya, lima besar,” ujar Supian Suri dilansir dari Antara.

Menurut dia masuk lima besar bukan target yang tidak beralasan karena menjadi tuan rumah dan atlet sudah berlatih dengan sangat luar biasa.

Kontingen Kota Depok diperkuat 683 atlet yang akan berlaga pada 50 cabang olahraga (cabor) dan 72 subcabang olahraga (subcabor).

Para atlet telah menjalani persiapan dan latihan untuk menghadapi persaingan dengan kontingen kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat (Jabar).

Di cabang golf, Emeralda Golf disiapkan sebagai venue pertandingan pada 7-20 November 2026.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok Eko Herwiyanto mengatakan, dukungan berbagai pihak diperlukan agar penyelenggaraan Porprov berjalan lancar.

”Porprov itu pada dasarnya adalah hajat bersama,” kata Eko.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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