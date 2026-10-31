VW Tunda Pengembangan Golf EV akibat Krisis Keuangan

JawaPos.com - Merek otomotif asal Jerman, Volkswagen (VW group), secara resmi mengonfirmasi bahwa Golf generasi kesembilan versi (electric vehicle/EV) telah ditunda tanpa batas waktu yang ditentukan imbas kesulitan finansial perusahaan.

Laporan Carscoops pada Jumat (30/10) waktu setempat, mengungkap keputusan itu merupakan bagian dari penyampaian hasil keuangan perusahaan yang berbasis di Wolfsburg itu untuk periode Januari-September 2026. Keputusan tersebut menggambarkan gambaran sulit bagi produsen mobil Jerman itu.

Chief Financial Officer (CFO) merek Volkswagen David Powels mengakui bahwa kondisi pasar otomotif bagi perusahaannya sangat menantang dan menghentikan pengembangan model mobil Golf generasi kesembilannya yang berbasis kendaraan listrik.

"Salah satu langkah spesifik adalah untuk sementara menghentikan pekerjaan pengembangan ID.Golf masa depan yang menjadi bagian dari Volkswagen sampai kami dapat dengan aman mengakomodasi investasi yang diperlukan," kata David.

Volkswagen ID.Golf sendiri merujuk pada proyek mobil hatcback listrik masa depan VW yang kemunculan awalnya terkonfirmasi pada Maret 2026.

David mengatakan dirinya cukup senang dengan performa penjualan mobil listriknya saat ini, namun ia tetap memiliki kekuatiran mengenai margin keuntungan yang semakin ketat.

Capaian penjualan mobil listrik VW juga terbilang belum mencapai target yang sudah dicapai oleh model ICE (Internal Combustion Engine) yang dimiliki perusahaan.

Menurut CFO VW itu kondisi tersebut artinya pangsa mobil listrik masih meningkatkan tekanan biaya untuk perusahaan.