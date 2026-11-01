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Penulis: Antara
Senin, 2 November 2026 | 05.11 WIB

Wakil Indonesia Awali Singa Cup 2026 dengan Kemenangan 6-1

 

Wakil Indonesia MilkLife Strikers bertanding lawan Lion City Sailors pada Singa Cup 2026 di The Rainforest Hub, Singapura, Minggu (1/11). (MilkLife Strikers/Antara)

 

JawaPos.com - Penyerang asal SD Kristen Manahan Surakarta Ika Wonda menjadi bintang kemenangan dengan mencetak tiga gol (trigol).

Tiga gol lainnya masing-masing disumbangkan Locita Waranggani, Keyla Azzahra Putri, dan Nadia Shakila Azzahra.

"Saya bilang ke anak-anak bahwa peluang sekecil apa pun harus bisa dimaksimalkan. Itu yang mereka lakukan hari ini," kata pelatih MilkLife Strikers Jacksen F. Tiago seperti dilansir dari Antara, Minggu (1/11).

Jacksen menilai efektivitas penyelesaian akhir menjadi kunci kemenangan anak asuhnya yang sempat menghadapi tekanan tinggi dari pemain Lion City Sailors pada awal pertandingan.

MilkLife Strikers membuka keunggulan melalui Locita pada menit ketiga sebelum Keyla menggandakan kedudukan lewat sundulan pada menit kedelapan.

Satu menit berselang, Nadia memperbesar keunggulan melalui tendangan penalti.

Ika mencetak dua gol dalam rentang satu menit untuk membawa timnya unggul 5-0 hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, Lion City Sailors memperkecil ketertinggalan melalui Hana Raiqa pada menit ke-23.

Namun, Ika kembali mencetak gol menjelang pertandingan berakhir untuk memastikan kemenangan MilkLife Strikers dengan skor 6-1.

Jacksen mengapresiasi kemampuan para pemain yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dalam membangun kekompakan serta mengatasi kegugupan saat menjalani pertandingan pertama di turnamen internasional tersebut.

Menurut dia, pengalaman menghadapi tim dari negara lain menjadi modal penting bagi perkembangan kemampuan dan mental bertanding para pemain usia muda.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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