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Taufiq Ardyansyah
Minggu, 25 Oktober 2026 | 01.33 WIB

Festival SenengSoccer Asah Bakat Sepak Bola Putri sejak Dini

Peserta Festival SenengSoccer MilkLife Soccer Challenge Jakarta Jaya Seri 1 2026–2027 di Jakarta International Stadium (JIS). (Istimewa) - Image

Peserta Festival SenengSoccer MilkLife Soccer Challenge Jakarta Jaya Seri 1 2026–2027 di Jakarta International Stadium (JIS). (Istimewa)

JawaPos.com - Sebanyak 68 siswi dari 12 sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) di Jakarta Utara dan sekitarnya mengikuti Festival SenengSoccer di Jakarta International Stadium (JIS).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari MilkLife Soccer Challenge Jakarta Jaya Seri 1 2026–2027 yang digagas Bakti Olahraga Djarum Foundation bersama MilkLife.

Perwakilan Bakti Olahraga Djarum Foundation Satia Chandra Wiguna mengatakan, pengenalan sepak bola sejak usia dini.

Festival SenengSoccer menjadi langkah awal untuk mengasah bakat sekaligus menumbuhkan kecintaan peserta terhadap sepak bola putri.

Melalui pengalaman bermain yang positif, para peserta diharapkan semakin berani mencoba, menikmati proses belajar, serta membangun interaksi dan kebersamaan dengan teman sebaya.

Menurut Chandra, festival tersebut tidak hanya menjadi ajang bagi para siswi untuk mengenal sepak bola.

Kegiatan itu juga membuka kesempatan bagi sekolah untuk mengidentifikasi potensi pemain sejak usia dini.

Peran sekolah diperlukan untuk melanjutkan proses tersebut melalui pembentukan tim dan latihan yang terarah serta konsisten.

”Di Festival SenengSoccer, para pemain muda ini bisa belajar keterampilan dasar sekaligus menunjukkan minat dan potensi yang dimiliki," papar Satia Chandra Wiguna.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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