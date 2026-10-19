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Antara
Senin, 19 Oktober 2026 | 17.22 WIB

SD Unggulan Muslimat NU Kudus Juara Turnamen Sepak Bola Putri U-12

 

Tim sepak bola putri SD Unggulan (SDU) Muslimat NU Kabupaten Kudus meraih gelar juara turnamen sepak bola putri usia 12 tahun 2026 dalam turnamen MLSC Kudus Series 1 2026-2027.  (Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara)

JawaPos.com - Tim sepak bola putri SD Unggulan Muslimat NU Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, meraih juara turnamen sepak bola putri U-12 2026.

Turnamen diikuti sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) dari sejumlah daerah di Jateng.

Turnamen MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Kudus Series 1 2026-2027 di Stadion Super Soccer Arena (SSA) Kudus mulai 13-18 Oktober 2026, diikuti peserta dari Kabupaten Kudus, Pati, Rembang, Demak, dan Jepara.

Menurut Pelatih Sepak Bola SDU Muslimat NU Kudus Ahmad Yusuf, pihaknya mempersiapkan anak didiknya menjelang turnamen sejak dua bulan sebelumnya.

"Meski demikian, para pemain sebelumnya juga rutin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepak bola di sekolah. Tetapi menjelang turnamen kami mengintensifkan latihan," ujar Ahmad Yusuf dilansir dari Antara.

Dia menjelaskan, para pemain menjalani proses pembinaan bersama tim tersebut sejak tiga tahun sebelumnya untuk mengikuti turnamen sepak bola putri.

Sedangkan latihan rutin dilaksanakan di lapangan futsal setiap hari Rabu serta lapangan sekolah pada Selasa dan Sabtu.

"Hasilnya tahun ini bisa juara," ungkap Ahmad Yusuf.

Sementara itu, Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kudus Anggun Nugroho mengatakan, antusiasme peserta dalam kompetisi sepak bola putri kelompok usia dini terus meningkat sejak pertama kali diselenggarakan pada 2023.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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