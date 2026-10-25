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Antara
Minggu, 25 Oktober 2026 | 19.17 WIB

Imam/Fairuz Tempati Peringkat Keempat AVC Suma Open 2026

Pasangan bola voli pantai Indonesia Imam Ahmad Faisal (kanan)/Fairuz Bayhaqly menghadapi wakil Australia Joshua Howat/Finley Bennett pada perebutan tempat ketiga AVC Beach Tour Suma Open 2026 di Pantai Suma, Kobe, Jepang, Minggu (25/10/2026). Imam/Fairuz kalah dengan skor 17-21, 14-21 dan menempati peringkat keempat. ANTARA/HO-AVC - Image

Pasangan bola voli pantai Indonesia Imam Ahmad Faisal (kanan)/Fairuz Bayhaqly menghadapi wakil Australia Joshua Howat/Finley Bennett pada perebutan tempat ketiga AVC Beach Tour Suma Open 2026 di Pantai Suma, Kobe, Jepang, Minggu (25/10/2026). Imam/Fairuz kalah dengan skor 17-21, 14-21 dan menempati peringkat keempat. ANTARA/HO-AVC

JawaPos.com - Pasangan bola voli pantai Indonesia Imam Ahmad Faisal/Fairuz Bayhaqly menempati peringkat keempat AVC Beach Tour Suma Open 2026, setelah kalah dari wakil Australia Joshua Howat/Finley Bennett pada perebutan tempat ketiga.

Berdasarkan hasil pertandingan yang dikutip dari Konfederasi Bola Voli Asia (AVC), Minggu, Imam/Fairuz kalah dua set langsung dengan skor 17-21, 14-21 dalam pertandingan di Pantai Suma, Kobe, Jepang.

Sebelumnya, pasangan Indonesia itu gagal melaju ke final setelah dikalahkan wakil tuan rumah Kai Kurokawa/Ryuichi Adachi dengan skor 18-21, 18-21 pada semifinal yang berlangsung sekitar tiga jam sebelum perebutan tempat ketiga.

Kai/Adachi juga menjadi pasangan yang menghentikan langkah wakil Indonesia lainnya, Bintang Akbar/Sofyan Efendi, pada babak perempat final.

Dalam pertandingan tersebut, Bintang/Sofyan kalah melalui pertarungan tiga set dengan skor 21-18, 19-21, 13-15.

Bagi Imam/Fairuz, pencapaian di Suma Open menjadi hasil terbaik mereka sepanjang rangkaian AVC Beach Tour 2026.

Sebelumnya, pencapaian tertinggi pasangan tersebut adalah menempati peringkat kesembilan pada AVC Beach Tour 2nd Doha Open.

Imam/Fairuz juga tampil pada Asian Games 2026 dan mencapai babak 16 besar sebelum dikalahkan pasangan Tiongkok Wu Jiaxin/Zhou Chaowei dengan skor 13-21, 11-21.

Indonesia mengirimkan tiga pasangan putra pada AVC Beach Tour Suma Open 2026.

Selain Imam/Fairuz dan Bintang/Sofyan, Indonesia juga diwakili Ferza Mulyo Prasetyo/Akbar Rizqi Purnomosidi.

Editor: Banu Adikara
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