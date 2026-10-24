Mario Aji Start P12 di Moto2 Australia

JawaPos.com - Pembalap Indonesia Mario Aji mendapatkan posisi start ke-12 atau P12 di balapan utama Moto2 Australia yang berlangsung Minggu (25/10) pukul 08.15 WIB dengan 23 lap.

Kepastian ini didapatkan setelah Mario mencatatkan waktu 1 menit 30,418 detik pada babak Kualifikasi 2 (Q2) di Sirkuit Phillip Island, Sabtu.

Catatan waktunya ini terpaut 0,296 detik dari peraih pole position Manuel Gonzalez.

Pada babak kualifikasi, Mario langsung menuju Q2 setelah penampilannya yang cukup apik di sesi Practice pada Jumat (23/10).

Pada Q2, Mario sempat naik ke posisi ke-11 saat balapan berjalan lima menit. Posisinya kemudian naik turun selama jalannya babak kualifikasi.

Saat mencoba memperbaiki catatan waktunya di waktu tersisa, Mario kemudian sempat terjatuh pada tikungan 4. Kendati demikian, pembalap 22 tahun yang membela Idemitsu Honda Team Asia itu tetap akan memulai balapan dari P12.

Sementara itu, dua pembalap lainnya yang akan start dari barisan terdepan adalah Barry Baltus dan Filip Salac. Kedua pembalap ini mendapatkan catatan waktu terbaik kedua dan ketiga, dengan Baltus mencatatkan waktu 1 menit 30,228 detik, sementara Salac 1 menit 30,237 detik.

Dalam klasemen sementara, Gonzalez memimpin dengan 265,5 poin, disusul Izan Guevara dengan 260 poin, dan Ivan Ortola dengan 191,5 poin.