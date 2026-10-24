Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Antara
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 20.54 WIB

Mario Aji Start P12 di Moto2 Australia

Pembalap Idemitsu Honda Team Asia Mario Suryo Aji memacu kecepatan sepeda motornya saat sesi Free Practice 1 Moto2 Mandalika 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, KEK Mandalika, Lombok Tengah, NTB, Jumat (9/10/2026). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa. - Image

Pembalap Idemitsu Honda Team Asia Mario Suryo Aji memacu kecepatan sepeda motornya saat sesi Free Practice 1 Moto2 Mandalika 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, KEK Mandalika, Lombok Tengah, NTB, Jumat (9/10/2026). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa.

JawaPos.com - Pembalap Indonesia Mario Aji mendapatkan posisi start ke-12 atau P12 di balapan utama Moto2 Australia yang berlangsung Minggu (25/10) pukul 08.15 WIB dengan 23 lap.

Kepastian ini didapatkan setelah Mario mencatatkan waktu 1 menit 30,418 detik pada babak Kualifikasi 2 (Q2) di Sirkuit Phillip Island, Sabtu.

Catatan waktunya ini terpaut 0,296 detik dari peraih pole position Manuel Gonzalez.

Pada babak kualifikasi, Mario langsung menuju Q2 setelah penampilannya yang cukup apik di sesi Practice pada Jumat (23/10).

Pada Q2, Mario sempat naik ke posisi ke-11 saat balapan berjalan lima menit. Posisinya kemudian naik turun selama jalannya babak kualifikasi.

Saat mencoba memperbaiki catatan waktunya di waktu tersisa, Mario kemudian sempat terjatuh pada tikungan 4. Kendati demikian, pembalap 22 tahun yang membela Idemitsu Honda Team Asia itu tetap akan memulai balapan dari P12.

Sementara itu, dua pembalap lainnya yang akan start dari barisan terdepan adalah Barry Baltus dan Filip Salac. Kedua pembalap ini mendapatkan catatan waktu terbaik kedua dan ketiga, dengan Baltus mencatatkan waktu 1 menit 30,228 detik, sementara Salac 1 menit 30,237 detik.

Dalam klasemen sementara, Gonzalez memimpin dengan 265,5 poin, disusul Izan Guevara dengan 260 poin, dan Ivan Ortola dengan 191,5 poin.

Mario Aji hingga seri ke-18 ini menempati peringkat ke-27 dengan koleksi tiga poin.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Mario Suryo Aji Terjatuh, Melorot ke Posisi ke-23 di Sesi Latihan Moto2 - Image
Sports

Mario Suryo Aji Terjatuh, Melorot ke Posisi ke-23 di Sesi Latihan Moto2

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 19.50 WIB

Jelang Balapan di Mandalika, Idemitsu Satukan Pebalap dan Komunitas Otomotif - Image
Otomotif

Jelang Balapan di Mandalika, Idemitsu Satukan Pebalap dan Komunitas Otomotif

Jumat, 9 Oktober 2026 | 02.44 WIB

Jadwal Lengkap Latihan hingga Balapan Resmi MotoGP 2026 di Mandalika - Image
Sports

Jadwal Lengkap Latihan hingga Balapan Resmi MotoGP 2026 di Mandalika

Kamis, 8 Oktober 2026 | 17.56 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore