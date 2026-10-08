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Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 9 Oktober 2026 | 02.44 WIB

Jelang Balapan di Mandalika, Idemitsu Satukan Pebalap dan Komunitas Otomotif

Empat pebalap Honda-Idemitsu bersiap hadapi MotoGP Mandalika 2026. (Istimewa) - Image

Empat pebalap Honda-Idemitsu bersiap hadapi MotoGP Mandalika 2026. (Istimewa)

 JawaPos.com - Menjelang MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung 9-11 Oktober, PT Idemitsu Lube Indonesia menggelar kegiatan bersama bengkel rekanan, komunitas otomotif, dan mitra bisnis.

Bertajuk “United to Race Forward”, acara tersebut juga menghadirkan empat pebalap binaan Honda dan Idemitsu yang berkompetisi di kelas Moto2 dan Moto3.

Empat pebalap yang hadir yakni Mario Suryo Aji (64) dan Taiyo Furusato (72) dari IDEMITSU Honda Team Asia di kelas Moto2, serta Veda Ega Pratama (9) dan Zen Mitani (32) dari Honda Team Asia di Moto3.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapat kesempatan berinteraksi langsung dengan para pebalap. Mereka juga menandatangani poster yang kemudian dibubuhi tanda tangan keempat pebalap sebagai bentuk dukungan menjelang balapan di Sirkuit Mandalika.

Manajer Marketing Idemitsu Indonesia, Asahi Katayama, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi kepada mitra dan pelanggan sekaligus upaya mempererat hubungan dengan komunitas otomotif.

“Harapannya kesempatan berinteraksi langsung dengan para pebalap dapat memberikan pengalaman yang berkesan bagi semua yang terlibat,” ujar Asahi dalam keterangan resminya, Kamis (8/10).

Dukungan untuk Mario Aji dan Veda Pratama

Idemitsu juga menyoroti kiprah dua pebalap Indonesia. Mario Aji menjalani musim ketiga di Moto2 bersama IDEMITSU Honda Team Asia, sedangkan Veda Pratama memasuki musim debutnya di Moto3 bersama Honda Team Asia.

Dukungan dari mitra dan komunitas diharapkan dapat menjadi tambahan motivasi bagi keduanya saat tampil di Mandalika.

Riki, pemilik Sky Motor Marunda yang merupakan salah satu bengkel rekanan Idemitsu, menilai kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk bertukar pengalaman sekaligus memperkuat kerja sama antara Idemitsu dan mitra.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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