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Rabu, 21 Oktober 2026 | 18.51 WIB

Asian Para Games 2026: Ken/Arif Raih Perak Para Panahan

(kiri ke kanan) Atlet para panahan Indonesia Teodora Audi Ayudia Ferelly Essant, Arif Firmansyah dan Ken Swagumilang saat mengikuti latihan resmi Asian Para Games 2026 di Okazaki Chuo Sogo Park, Jepang, Kamis (15/10/2026). NPC INDONESIA/Dwi Prasetya. (NPC INDONESIA/Dwi Prasetya) - Image

(kiri ke kanan) Atlet para panahan Indonesia Teodora Audi Ayudia Ferelly Essant, Arif Firmansyah dan Ken Swagumilang saat mengikuti latihan resmi Asian Para Games 2026 di Okazaki Chuo Sogo Park, Jepang, Kamis (15/10/2026). NPC INDONESIA/Dwi Prasetya. (NPC INDONESIA/Dwi Prasetya)

JawaPos.com - Pasangan Indonesia Ken Swagumilang/Arif Firmansyah meraih medali perak nomor compound ganda putra cabang para panahan Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 setelah kalah dari wakil Thailand Teeresak Phiarthanee/Comsan Singpirom pada pertandingan final di Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Square, Jepang, Rabu.

Ken/Arif harus mengakui keunggulan pasangan Thailand dengan skor tipis 147-150 dalam pertandingan perebutan medali emas tersebut.

Hasil itu membuat Indonesia menempati posisi kedua, sedangkan Thailand berhak membawa pulang medali emas dari nomor compound ganda putra.

Sebelum mencapai partai puncak, Ken/Arif yang menempati unggulan ketiga tampil meyakinkan pada babak perempat final dengan mengalahkan pasangan Kazakhstan Arlan Ateibekov/Alexandr Medvedev 154-148.

Perjuangan pasangan Indonesia berlanjut pada semifinal ketika menghadapi India Toman Kumar/Shyam Sunder Swami dalam pertandingan ketat yang berakhir dengan kemenangan tipis 156-155.

Kemenangan dengan selisih satu poin tersebut memastikan Ken/Arif melaju ke final untuk menghadapi Thailand yang sebelumnya menyingkirkan unggulan asal China Xinliang AI/Yicheng Zhang dengan skor 154-149 pada semifinal.

Sementara itu, medali perunggu menjadi milik China setelah mengalahkan India dengan skor tipis 154-153 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga.

Editor: Banu Adikara
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