Menangi Laga Perang Saudara, Radithya Bayu Wardhana jadi Juara Dunia Junior

JawaPos.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Radithya Bayu Wardhana menjadi juara setelah meraih kemenangan laga "All Indonesian Final” pada BWF World Junior Championships 2026.

Pada pertandingan final yang berlangsung di Kairo, Mesir, Sabtu, Radithya mengatasi rekan senegaranya Fardhan Rainanda Joe 15-9, 11-15, 15-8.

“Alhamdulillah, bersyukur bisa ikut WJC untuk pertama kalinya dan langsung juara,” kata Radithya dikutip dari keterangan PBSI.

“Bisa juara dunia junior masih berasa seperti mimpi, cukup puas saya rasa belum karena masih ada tantangan lagi ke depannya,” imbuhnya.

Ke depan, Radithya berambisi untuk bisa memberikan hasil yang terbaik lagi serta bisa terus mengasah kemampuannya kala menjalani pemusatan latihan nasional.

“Ketika masuk pelatnas nanti, saya akan belajar banyak dari para senior agar bisa terus menampilkan yang terbaik buat Indonesia.,” ujar Radithya.

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Secara terpisah, Fardhan kecewa karena untuk dua edisi beruntun hanya mampu menggondol medali perak.