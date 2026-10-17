HGI Pamer Kartu Koleksi Luís Figo di Jakarta Game On 2026

HGI memperkenalkan Kartu Koleksi Luis Figo saat kegiatan Jakarta Game On 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Higgs Games Island (HGI) bikin kejutan di Jakarta Game On 2026 dengan memperkenalkan Kartu Koleksi Luis Figo, legenda sepak bola dunia.
Kartu ini dipamerkan di ajang gaming pada 16–18 Oktober 2026 di The Brickhall, Fatmawati City Center, Jakarta.
Jakarta Game On merupakan ajang tiga hari yang digelar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta dan HGI terlibat sebagai salah satu mitra sponsor.
Ajang ini mempertemukan pemain gim, pengembang, komunitas, hingga pelaku industri kreatif.
Mulai dari turnamen, trading card game (TCG), pameran pengembang gim lokal dan permainan papan, aktivitas komunitas, kompetisi cosplay, hingga hiburan lainnya.
Kehadiran Kartu Koleksi Luis Figo menjadi kelanjutan dari puncak Pesta Bola HGI yang digelar 12 Juli.
Saat itu, Figo hadir langsung di Jakarta sebagai brand ambassador HGI dan berinteraksi dengan komunitas lewat berbagai kegiatan.
Mulai babak final #JugglingBolaHGI, meet & greet, hingga gala dinner.
"Pesta Bola HGI jadi momen berkesan bagi komunitas dan penggemar. Melalui kartu koleksi ini, kami ingin abadikan semangat momen itu dalam sesuatu yang bisa dimiliki, dikoleksi, dan menjadi bagian dari pengalaman bermain," ujar Ray Fan, HGI Country Lead.
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Jawa Pos
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