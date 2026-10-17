HGI Pamer Kartu Koleksi Luís Figo di Jakarta Game On 2026

JawaPos.com - Higgs Games Island (HGI) bikin kejutan di Jakarta Game On 2026 dengan memperkenalkan Kartu Koleksi Luis Figo, legenda sepak bola dunia.

Kartu ini dipamerkan di ajang gaming pada 16–18 Oktober 2026 di The Brickhall, Fatmawati City Center, Jakarta.

Jakarta Game On merupakan ajang tiga hari yang digelar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta dan HGI terlibat sebagai salah satu mitra sponsor.

Ajang ini mempertemukan pemain gim, pengembang, komunitas, hingga pelaku industri kreatif.

Mulai dari turnamen, trading card game (TCG), pameran pengembang gim lokal dan permainan papan, aktivitas komunitas, kompetisi cosplay, hingga hiburan lainnya.

Kehadiran Kartu Koleksi Luis Figo menjadi kelanjutan dari puncak Pesta Bola HGI yang digelar 12 Juli.

Saat itu, Figo hadir langsung di Jakarta sebagai brand ambassador HGI dan berinteraksi dengan komunitas lewat berbagai kegiatan.

Mulai babak final #JugglingBolaHGI, meet & greet, hingga gala dinner.