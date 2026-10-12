HGI dan PORDI Bawa Era Baru Kompetisi Domino ke Medan

HGI Medan Domino Tournament 2026 akan digelar di GOR Pancing, Medan, pada 30–31 Oktober 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - HGI Medan Domino Tournament 2026 akan digelar di Gedung Serbaguna Pemprovsu (GOR Pancing), Medan, pada 30–31 Oktober 2026.
Turnamen Series 6 babak kualifikasi Liga Pro Domino Indonesia di bawah payung Pengurus Besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PB PORDI) menargetkan partisipasi 512 tim atau 1.024 peserta dari berbagai provinsi.
Ketua Umum PB PORDI Andi Jamaro Dulung mengatakan, total hadiah yang disiapkan Rp 200 juta.
"Series 6 di Medan adalah upaya kami memperkuat pembinaan atlet dan kompetisi dari akar rumput hingga level nasional," tutur Andi Jamaro Dulung.
Dia menjelaskan, olahraga domino terus berkembang, PORDI sudah menjangkau 31 provinsi dan lebih dari 200 Pengda, serta membentuk 2.000 Garda Domino Unggul (GARDU) di seluruh Indonesia.
Berbeda dari rangkaian turnamen sebelumnya, Series 6 memperkenalkan format hybrid sebagai terobosan baru dalam kompetisi domino.
Pertandingan akan dimulai menggunakan kartu domino fisik seperti pada seri-seri sebelumnya.
Memasuki babak delapan besar, format pertandingan beralih ke digital menggunakan tablet melalui aplikasi Higgs Games Island (HGI).
HGI Country Lead Ray Fan mengatakan, saat ini adalah momentum yang tepat bagi domino untuk melangkah lebih jauh. Kompetisi semakin serius dengan ekosistem yang terus bertumbuh.
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