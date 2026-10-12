Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Latu Ratri Mubyarsah
Senin, 12 Oktober 2026 | 20.43 WIB

HGI dan PORDI Bawa Era Baru Kompetisi Domino ke Medan

HGI Medan Domino Tournament 2026 akan digelar di GOR Pancing, Medan, pada 30–31 Oktober 2026. (Istimewa) - Image

HGI Medan Domino Tournament 2026 akan digelar di GOR Pancing, Medan, pada 30–31 Oktober 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - HGI Medan Domino Tournament 2026 akan digelar di Gedung Serbaguna Pemprovsu (GOR Pancing), Medan, pada 30–31 Oktober 2026.

Turnamen Series 6 babak kualifikasi Liga Pro Domino Indonesia di bawah payung Pengurus Besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PB PORDI) menargetkan partisipasi 512 tim atau 1.024 peserta dari berbagai provinsi.

Ketua Umum PB PORDI Andi Jamaro Dulung mengatakan, total hadiah yang disiapkan Rp 200 juta.

"Series 6 di Medan adalah upaya kami memperkuat pembinaan atlet dan kompetisi dari akar rumput hingga level nasional," tutur Andi Jamaro Dulung.

Dia menjelaskan, olahraga domino terus berkembang, PORDI sudah menjangkau 31 provinsi dan lebih dari 200 Pengda, serta membentuk 2.000 Garda Domino Unggul (GARDU) di seluruh Indonesia. 

Berbeda dari rangkaian turnamen sebelumnya, Series 6 memperkenalkan format hybrid sebagai terobosan baru dalam kompetisi domino.

Pertandingan akan dimulai menggunakan kartu domino fisik seperti pada seri-seri sebelumnya.

Memasuki babak delapan besar, format pertandingan beralih ke digital menggunakan tablet melalui aplikasi Higgs Games Island (HGI).

HGI Country Lead Ray Fan mengatakan, saat ini adalah momentum yang tepat bagi domino untuk melangkah lebih jauh. Kompetisi semakin serius dengan ekosistem yang  terus bertumbuh.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dorong Domino Jadi Olahraga Asah Otak, HGI Perketat Tata Kelola Platform - Image
Sports

Dorong Domino Jadi Olahraga Asah Otak, HGI Perketat Tata Kelola Platform

Jumat, 18 September 2026 | 04.42 WIB

1.536 Atlet Unjuk Kemampuan di HGI Samarinda Domino Tournament 2026 - Image
Sports

1.536 Atlet Unjuk Kemampuan di HGI Samarinda Domino Tournament 2026

Minggu, 13 September 2026 | 18.15 WIB

Putra Siregar Dukung Turnamen Domino Piala Panglima TNI dengan Support Rp 1 Miliar - Image
Sports

Putra Siregar Dukung Turnamen Domino Piala Panglima TNI dengan Support Rp 1 Miliar

Selasa, 18 Agustus 2026 | 13.19 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore