SEAA Masters Swimming Championships 2026 Dihelat, Pemegang Rekor Dunia Ikut Tanding!

Suasana penyelenggaraan 3rd SEAA Masters Swimming Championships 2026 di Stadion Akuatik GBK, Jakarta, Sabtu (17/10/2026). (ANTARA/Aldi Sultan)
JawaPos.com - Ketua Harian Pengurus Besar (PB) Harlin Erlianto Rahardjo mengatakan kejuaraan renang master Asia Tenggara 3rd SEAA Masters Swimming Championships 2026 yang berlangsung di Jakarta diikuti perenang pemegang rekor dunia.
Berbicara di Stadion Akuatik GBK, Jakarta, Sabtu, Harlin mengatakan perenang itu adalah atlet putri Shauna Kathleen Krkalo asal Hong Kong yang tergabung di klub Indonesia URPA ITB Masters.
"Di antara peserta-peserta yang ambil bagian di sini, ada satu pemegang rekor dunia di long course . Jadi dia baru memecahkan rekor dunia ini tahun lalu di Kejuaraan Dunia Masters di Singapura, 50 meter," ujar Harlin.
Shauna Kathleen Krkalo memecahkan dua rekor dunia renang masters untuk kategori usia 45–49 tahun putri, yang dibuatnya di Kejuaraan Dunia Renang Masters 2025 di Singapura, yakni pada nomor 50 meter gaya bebas dan 50 meter gaya dada.
Harlin melanjutkan, Kejuaraan Master Renang Asia Tenggara 2026 turut diikuti oleh mantan atlet profesional, termasuk eks Olympian sehingga menambah ramai ajang tersebut.
Menurutnya, ajang renang untuk kategori masters telah mengalami perkembangan pesat di Indonesia dan hal itu ditunjukkan dengan antusiasme para perenang muda yang berpartisipasi.
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"Ini menarik, tahun ini banyak perenang Indonesia yang muda-muda yang baru saja pensiun dari atlet elit gitu ya, umur 20-an tahun, ikut serta. Dan banyak sekali mantan Olympian juga yang berpartisipasi," kata dia.
Indonesia menjadi tuan rumah ajang renang internasional bertajuk 3rd SEAA Masters Swimming Championships 2026 yang diselenggarakan pada 17-18 Oktober di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.
Kejuaraan tersebut sekaligus menjadi kali kedua Indonesia dipercaya menyelenggarakan salah satu kompetisi renang masters terbesar di kawasan Asia Tenggara.
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