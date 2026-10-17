Asian Para Games 2026: Handayani Bidik Final Boccia

Atlet boccia Indonesia Handayani saat menjawab pertanyaan ANTARA seusai pertandingan di Nagoya City General Gymnasium, Nagoya, Jepang, Sabtu (17/10/2026). (ANTARA/Aloysius Lewokeda)
JawaPos.com - Atlet Indonesia Handayani membidik final boccia Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 seusai memetik kemenangan pada laga Grup A individual putri BC1 di Nagoya City General Gymnasium, Nagoya, Jepang, Sabtu.
"(Sasaran utama saya) masuk final, insyaallah final," kata Handayani saat ditemui seusai pertandingan.
Handayani mengawali perjalanan di fase grup dengan menekuk wakil Macao, China U Kei Tang dengan skor telak 13-0.
Meski demikian, atlet berusia 30 tahun itu tidak merasa cepat puas dengan hasil tersebut, karena masih beberapa lawan tangguh yang harus ditaklukkan dalam persaingan grup seperti dari Korea Selatan, Chinese Taipei, dan Malaysia.
Dia mengatakan bahwa penampilan dalam laga melawan atlet Macao tersebut bukanlah performa terbaiknya, namun ia bersyukur bisa memenangkan pertandingan dengan skor telak.
Handayani mengaku tak ingin meremehkan lawan-lawan yang dihadapi dalam persaingan di fase grup. Oleh sebab itu, kata dia, evaluasi terhadap kekurangan dalam setiap penampilan tetap dilakukan.
"(Setiap kekurangan) tentu membuat saya termotivasi untuk memberikan yang terbaik (pada pertandingan berikut)," kata dia.
Handayani mengatakan telah memetakan kemampuan lawan-lawan di fase grup, maupun kemungkinan lawan yang akan dihadapi ketika menembus ke babak gugur.
Dia melanjutkan, salah satu lawan yang patut diwaspadai jika bertemu di fase gugur yaitu dari Jepang, sehingga diperlukan strategi yang matang untuk bisa memenangkan persaingan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022