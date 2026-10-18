Asian Para Games 2026: Rina Marlina Berjuang Tahan Rasa Sakit di Lutut demi Emas

Atlet para bulu tangkis Indonesia Rina Marlina (kanan) dengan kondisi lutut berbalut perban saat tampil bersama rekannya Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Nagoya, Jepang, Sabtu (17/10/2026). ANTARA/HO-NPC Indonesia
JawaPos.com - Atlet para bulu tangkis Indonesia Rina Marlina berjuang menahan rasa sakit di lutut demi mengejar medali emas pada Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026.
"Sebenarnya saya ada sakit di lutut tetapi mudah-mudahan aman buat kedepannya," kata Rina Marlina di Nagoya, Jepang, Minggu.
Ia melakoni pertandingan hari kedua dengan balutan perban di kaki kanannya. Bantuan medis itu harus diberikan kepada Rina setelah terjatuh di salah satu pertandingan hari pertama.
Dalam situasi yang tak 100 persen, atlet klasifikasi SH6 itu tetap tampil gemilang. Ia kembali merasakan kemenangan, seperti saat menyapu bersih tiga nomor dengan kemenangan pada hari pertama.
Dalam pertandingan hari kedua di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Rina mengawali hari dengan kemenangan bersama rekannya di ganda campuran SH6, Subhan.
Mereka berhasil menundukkan pasangan asal Hong Kong Wong Key Choi/Man Kau Chu dengan skor 21-15, 21-13. Kemenangan ini sekaligus memastikan satu tempat di babak delapan besar.
Pada nomor tunggal putri, Rina yang berada di Grup B juga dipastikan lolos ke babak delapan besar setelah mengantongi kemenangan keduanya dengan mengalahkan Wu Yu-yen dari Taiwan dengan skor 21-13, 21-6.
"Alhamdulillah kami bisa bermain maksimal dan bisa lolos ke tahap berikutnya," katanya.
Peraih medali emas Asian Para Games 2022 itu menjelaskan bahwa persaingan di nomor ganda campuran kategori SH6 ketat, mengingat ada dua pasangan China yang juga turun di nomor tersebut.
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Jawa Pos
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