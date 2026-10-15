Kenalkan Hyrox dan Tenis sejak Usia Dini, Solusi Agar Anak Tidak Kecanduan Gadget

Bay Arena Sports Center Surabaya perkenalkan olahraga hyrox kepada anak-anak. (Narendra Prasetya/Jawa Pos)
JawaPos.com - Olahraga hyrox bukan hanya untuk orang dewasa. Anak-anak pun juga bisa berolahraga hyrox.
Seperti yang dijalani sebanyak 80 anak di Bay Arena Sports Center, Surabaya. Mereka dikenalkan olahraga yang memadukan kecepatan dan kekuatan itu.
Pengenalan itu jadi bagian dari program Hyrox Kids Academy. Selain Hyrox Kids Academy, Bay Arena juga mempunyai Tennis Kids Academy.
Selain dikenalkan dengan hyrox, ke-80 anak tersebut juga dikenalkan dengan olahraga tenis sejak dini.
”Dengan hyrox yang sekarang sedang hype, kami harap anak-anak punya exposure,” sebut Ian Christian, head coach Ryse Performance yang menangani Hyrox Kids Academy.
Dia menjelaskan, butuh pendekatan khusus untuk anak-anak yang berbeda dari orang dewasa.
Hyrox untuk orang dewasa lebih ke struktur workout dan lebih serius ke arah kompetisi, untuk anak-anak di bawah usia sembilan tahun, lebih ke permainan untuk pengenalan hyrox.
”Kalau untuk anak-anak, mainan yang sambil fitnes, untuk usia dewasa jadi sebaliknya. Yaitu fitnes sambil mainan,” tambah Ian.
Di Surabaya, belum ada komunitas hyrox yang diperuntukkan bagi anak-anak.
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