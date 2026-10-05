Marc Marquez Percaya Diri ke Mandalika, Dibayangi Rekor Buruk GP Indonesia

Marc Marquez percaya diri menatap GP Indonesia di Mandalika setelah menang di Jepang. Namun, ia belum pernah finis di balapan utama sejak 2022. (Instagram/@marcmarquez93)
JawaPos.com - Marc Marquez menatap GP Indonesia di Sirkuit Mandalika dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan pada balapan utama GP Jepang. Namun, pembalap Ducati Lenovo tersebut masih memiliki satu misi yang belum terselesaikan di Indonesia.
GP Indonesia akan berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, Minggu. Sejak Mandalika masuk kalender MotoGP pada 2022, Marc Marquez tercatat belum pernah finis dalam balapan utama di sirkuit tersebut.
Meski memiliki catatan kurang baik, Marc Marquez tetap optimistis. Pembalap bernomor 93 itu menilai kondisi motornya semakin nyaman sejak balapan di Aragon.
"Sekarang mari kita lihat bagaimana keadaan motor saya di Indonesia. Tapi secara umum, sejak balapan di Aragón, saya merasa sangat nyaman dengan kondisi motor saya," kata Marc Marquez dikutip dari laman Ducati Lenovo, Senin.
Kepercayaan diri Marc Marquez juga tidak lepas dari hasil yang diraihnya di GP Jepang. Sang juara bertahan berhasil mengamankan kemenangan pada sprint race dan balapan utama.
Hasil tersebut membuat Marc Marquez mengumpulkan 37 poin sepanjang akhir pekan GP Jepang. Ia mengaku puas karena target utama berhasil diwujudkan meski balapan berlangsung sulit.
"Saya benar-benar senang dengan 37 poin yang diraih akhir pekan ini, karena itulah tujuan utama. Itu adalah balapan yang sulit, terutama di putaran pertama di belakang Jorge (Martín)," ungkap Marc.
Kemenangan di Jepang menjadi tambahan modal penting bagi Marc Marquez dalam persaingan perebutan gelar juara dunia. Pembalap Spanyol tersebut kini berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 331 poin.
Marc Marquez hanya tertinggal dua poin dari Jorge Martin yang berada di posisi teratas. Kondisi tersebut membuat persaingan menuju gelar juara dunia semakin ketat.
Selain persaingan klasemen, Marc Marquez juga membawa catatan positif dari Sirkuit Misano. Kemenangan di sana membuatnya menjadi pembalap dengan jumlah kemenangan terbanyak di sirkuit tersebut setelah mengoleksi empat kemenangan.
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